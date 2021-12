Se aplicarán multas a productores de Guasave que desperdicien agua

Guasave, Sinaloa.- El presidente del Módulo de Riego Guasave mencionó que se llegó al acuerdo de aplicar multa de un costo de mil pesos a todo el productor que desperdicie agua. Modesto Leal López aclaró que esta actividad no se llevará a cabo para benefició del Módulo, sino para que se le ponga el interés correspondiente al cuidado del agua.

Detalló que el dinero recaudado por pagos de multas será rifado entre los mismos usuarios que sean conscientes y no hayan tenido que pagar una multa, ya que el productor que hizo un pago no tendrá derecho a participar. “Ojalá y no haya necesidad de tener que multar a nadie, que nos pongamos la camiseta y cuidemos del agua como es debido,” resaltó.

Mencionó que en abril se tendrá una reunión, ya que es cuando todos los productores ya cumplieron con el riego y es cuando se llevará a cabo la rifa del dinero obtenido por pagos de multas. De igual manera dijo que dependiendo de lo recaudado será la cantidad de ganadores que habrá, ya que si es una cantidad baja solamente se contará con un número ganador.

Leal López mencionó que por el momento no habrá posibilidades de diferentes cultivos, ya que el segundo cultivo, al menos en el Módulo de Riego Guasave, no está autorizado, apenas que las condiciones cambien, porque eso aún sigue abierto, pero indicó que por las condiciones en las que se está por el momento no es favorable. “Por el momento no hay posibilidades, pero eso continúa abierto porque la que tiene la última palabra es la naturaleza,” señaló.

Agregó que en caso de que por la naturaleza llegara a pasar algo extraordinario, se vería y se valoraría, porque para poder sacar el ciclo otoño- invierno necesitan rescatar alrededor de 50 millones de metros cúbicos, los cuales no son cualquier cosa. Destacó que en caso de que se presenten lluvias, en lugar de rescatar 50, se tendrían que rescatar 30 millones de metros cúbicos, pero aún así se encontrarían en una encrucijada. “Es mucho lo que tenemos que aportar para poder sacar el ciclo otoño- invierno, y sería una falta grande de responsabilidad por parte de nosotros el autorizar algo cuando ni siquiera tenemos asegurado el ciclo,” manifestó.