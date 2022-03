Se aprobaron 50 mdp para las coberturas: gobernador de Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó en su visita a El Burrión, Guasave, la mañana de ayer, que los 50 millones de pesos que aprobaron los diputados para el tema de las coberturas se destinará para beneficio del productor y sumarán otros 50 millones para que se les pueda prestar a todos, incluso a aquellos que están en el buró de crédito.

Reveló que tuvo un acercamiento con la financiera y planteó que no será hasta el 24 de marzo las contrataciones de coberturas y se comprometieron a que se van a poner las contrataciones la próxima semana.

Expectativa

Explicó que derivado de lo que se está viviendo en Ucrania, va hacia arriba el precio de los granos, así como la cobertura.

“Hay un modelo que se llama fuera de dinero, ese te dice ‘te puedo asegurar a 6 mil 500’ y ahí estamos Sinaloa en esa cobertura, y la cobertura te cuesta menos de 400, porque si estamos con el mercado, la cobertura cuesta más de 500 pesos, es posible y estamos buscando por todas las vías”.

El funcionario indicó que espera y no atrape a los productores el espejismo, y no esperarse a que se posicione en 8 mil, porque cuando menos piensan se les cae y cuesta mucho para que den la cobertura por esa cantidad, y a un precio tan alto no permite vender el maíz, “porque resulta que los engordaderos y toda la industria agropecuaria y harineros pueden importar y lo compran a otro precio”.

El gobernador declaró que a cada problema que se les presenta están buscando darle solución, y el más reciente fue el reducir el porcentaje de préstamo de la financiera, y será el gobierno el que aporte un 10 por ciento en préstamo de un fondo de garantías líquidas y al pagar los productores se les regresará.

“Creo que estamos preparados para la comercialización, se presenta un problema y lo resolvemos, el último fue que la financiera dijera ‘no les presto el 100, les presto el 90’, y nosotros les vamos a prestar el otro 10”.

Gobierna para todos

Al finalizar el encuentro plural con habitantes de Guasave, que tuvo lugar en la casa del exdirigente del PRI municipal, Felipe Camacho, Rocha Moya señalo que él gobierna para todos los sinaloenses y estos encuentros con actores de la política, ajenos al partido que lo postuló para su candidatura, los consideró productivos para escuchar todas las voces.

En torno a las reacciones que generan estos encuentros resaltó que no hay que por molestarse y resaltó que los morenistas están en su corazón.

Externó que sus continuas reuniones con políticos seguirán y una próxima sería con la diputada Aurelia Leal, haciendo énfasis que todos son amigos y es la nueva forma de hacer política.

“No hay necesidad de que se molesten, están en mi corazón los morenistas, ellos nos han empujado, es el origen de nuestro movimiento, por supuesto, pero no desdeñemos a nadie, la gente de abajo, la que vive la cotidianidad de Sinaloa, no importan mucho los partidos políticos, quieren un gobierno que les dé resultados, los atienda y los apapachen”.

Educación

En el tema del SNTE, aclaró que fue declarada la huelga inexistente, pero de igual manera se les va a atender por una cuestión de justicia.