Se pierde el 90 % del mango por desatención en la región del Évora en Sinaloa

Mocorito, Sinaloa.- Pese a que no se cuenta con un registro oficial de la producción de mango corriente o de traspatio, según se le conoce en la región del Évora, ya que es un producto de traspatio y no de huertas comerciales de exportación, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM), Óscar Inzunza Inzunza, señaló que se calcula que cerca del 90 por ciento de la producción se echa a perder por la carencia de un programa de rescate. “Como es mango que no se recoge, se pierde”, dijo.

Ante la llegada de la temporada de mangos en la región del Évora, es común ver en los patios de las casas que poseen estos árboles, una gran cantidad de este producto tirado sobre el suelo durante días, generando su descomposición, esto debido a la falta de un programa de apoyo y rescate que coadyuve al buen uso de este fruto.

El presidente de la AARM indicó que no existe un registro oficial de los espacios geográficos o lugares donde se encuentren estos árboles ni cuánta es la estadística de producción; sin embargo, afirmó que sin duda gran parte de esa producción natural no se aprovecha como es debido.

Es costumbre, pues, que al dar los árboles los frutos en abundancia, la familia solo recoja algunos y los demás los dejen caer al suelo.

“Como el mango corriente no se recoge y no se vende, pues hay mucho desperdicio, a diferencia del mango de exportación que sí se aprovecha”, dijo.

Ante tal situación, Inzunza Inzunza manifestó que de parte del Gobierno federal o estatal no existe ningún programa de rescate para este producto.

“Sí debería por parte del Gobierno implementar programas para que ese mango se pueda aprovechar, dándole otras variedades”, externó.

No obstante, mencionó que se deberían impartir pláticas o talleres a las personas que los producen para que puedan elaborar diversos platillos, como antojitos dulces y así darle una utilidad adecuada a este fruto.

“Normalmente son huertas caseras en comunidades familiares, o sea, son pequeñas, y eso vuelve difícil implementar un programa de ese tipo”, expresó.

El líder de los agricultores recomendó a las personas que cuentan con un huerto familiar de mango, recolectar la fruta y elaborar dulces o conservas u otras variedades que permitan aprovechar la producción y comercializarla en el mercado local de la región.

A diferencia del mango que se produce en huertas grandes, el mango de traspatio sólo se puede vender de manera local.

“Como no es mango de exportación, es difícil venderlo en otros mercados, se tiene que consumir localmente”, expuso Óscar Inzunza.