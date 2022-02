Se requiere regulación de siembras en Escuinapa, para estabilización de precios en hortaliza

Escuinapa, Sinaloa.- La falta de regulación en las siembras genera la saturación de los mercados y con ello el desplome de los precios que año con año mantiene a los productores padeciendo para poder comercializar sus productos a nivel local, nacional e internacionalmente.

Jorge Serna, productor de hortalizas en el valle de Escuinapa, Sinaloa, dijo que la falta de regulación de las siembras, es lo que genera que a nivel nacional el precio de las hortalizas en muchas ocasiones no tenga valor y no logren recuperar la inversión aplicada.

“Para mi punto de vista la pandemia de Covid-19 no ha generado la baja de los precios, el problema se debe a la saturación de los mercados de una mismo producto. Mientras que no haya un control regulado de la siembra no la vamos hacer”, expresó Jorge Serna.

Mencionó que él se dedica a la siembra de diferentes variedades de hortaliza, como lo son, chile, tomate, tomatillo y calabaza, pero en la actualidad, se enfrenta a la baja de los precios en los productos mencionados.

Serna realizaba el corte de calabaza durante la entrevista, en compañía de tres personas más, cargaban un remolque y se encontraban a la espera de un comprador de Barrón, a quien comercializarían su producto en 100 pesos el cartón.

Se requiere regulación de siembras en la región de Escuinapa | Foto: María Ibarra/ Debate

“Prácticamente estamos regalando la calabaza, estamos dando a 100 pesos el cartón que trae 32 kilos, y la estamos comercializando a una persona de Barrón que viene por ellas. Para que fuera una buena temporada, mínimo tendríamos que vender el cartón a 300 pesos, ya que ahorita ni para pagar a los peones sale”, lamentó el productor escuinapense.

Dijo que todos los años siembra unas hectáreas de calabaza, porque el año pasado sí fue un buen año, porque llegó a registrar precios de hasta 500 pesos el cartón.

“Nos arriesgamos y si no vale, pues se la echamos a las vacas, que más vamos hacer”, indicó.

Añadió que tiene esperanza que en los próximos días los precios en las diferentes variedades de hortaliza se mejoren, para poder recuperar parte de la inversión aplicada en sus cultivos.