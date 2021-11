Sector ganadero expone sus necesidades ante las esferas del gobierno de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la crisis financiera por la que está atravesando el sector ganadero, el presidente de la Asociación Ganadera de Salvador Alvarado, Salvador Alonso González Sánchez, declaro que debido a los tiempos no ha podido tener un acercamiento con el actual presidente municipal, Armando Camacho Aguilar, sin embargo, durante la campaña afirmó que se tuvieron algunas pláticas sobre las necesidades que tienen.

Por otro lado, mencionó que con el diputado local, Ambrocio Chávez Chávez, ya lograron establecer una comunicación y le hicieron saber qué es lo más preocupante para el sector ganadero.

González Sánchez, afirmó que los dos funcionarios se encuentran preocupados y viendo una forma de cómo poder ayudarlos ya que es un tema de interés para todos.

Explicó que el punto clave para ellos como ganaderos es el precio del ganado en pie que está muy bajo y que se requiere de un ajuste, así como también otro punto importante para ellos es la adquisición de créditos.

“Estamos en una crisis tan fuerte que incluso los créditos pudieran ser que no nos sirvan de mucho porque no podemos pagarlos y lo mejor sería que nos brindaron algún tipo de apoyo y no créditos porque la verdad no los pagaríamos”, mencionó.

Resaltó que deben ser muy francos y dejar muy en claro que los números no les dan para pagar créditos, pero si se pudieran analizar otros esquemas que pudieran implementarse para que ellos tengan más apoyo.

Por último, dijo que tienen que revisar muy bien la situación del estatus zoosanitario que les ha estado afectando durante varios años y que no se ha podido resolver.