Sector pesquero de México busca certificación de Estados Unidos

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) aseguraron el miércoles a funcionarios de EU que se han adoptado medidas para frenar la incursión ilegal de embarcaciones mexicanas en aguas de ese país.

Durante una reunión en la Embajada mexicana en Washington, el director de Inspección y Vigilancia Marítima Pesquera de la Semar, Carlos Ruiz Rodríguez, indicó que desde enero se reforzó la operación "Huachinango", con la que se busca desalentar la pesca en el Golfo de México, desde Playa Bagdad hasta El Mezquital.

Detalló que se han desplegado patrullas oceánicas, interceptoras y tipo Defender, así como helicópteros.

Por su parte el titular de la Conapesca, Octavio Almada, remarcó que el Gobierno mexicano está comprometido en atender los reclamos sobre la pesca ilegal en aguas de Estados Unidos por parte de embarcaciones mexicanas.

"Estamos buscando llegar a acuerdos, trabajar de manera conjunta en los dos ejes principales: la incursión de lanchas en la zona económica exclusiva de Estados Unidos y la disminución de reincidencias", señaló, de acuerdo con un comunicado.

A la reunión asistieron Alexa Cole, directora de Asuntos Internacionales y Comercio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), y David Hogan, director de la Oficina de Conservación Marina del Departamento de Estado, entre otros funcionarios estadounidenses.

Desde el 7 de febrero, los barcos pesqueros mexicanos que operan en el Golfo de México tienen prohibido ingresar a los puertos de EU, como represalia por las prácticas de captura ilegal en aguas de ese país.

La medida es consecuencia de un reporte presentado por la NOAA al Congreso de Estados Unidos el año pasado que otorgó a México una certificación negativa "por su continuo fracaso en combatir las actividades de pesca no autorizadas por parte de embarcaciones de casco pequeño (llamadas lanchas) en aguas estadounidenses".

Cuestionan resultados

La organización ambientalista Oceana advirtió que no existe información oficial clara y transparente sobre el combate a la pesca ilegal.

"La Conapesca ha reconocido que la pesca ilegal supera el 40 por ciento de la captura total en México. A pesar de esto, no se han implementado acciones para combatir esta problemática", refirió en un pronunciamiento.

Señaló que mediante una solicitud de acceso a la información pidió a la dependencia datos sobre sanciones por pesca ilegal y la respuesta fue que es inexistente.

"Lo cual indica que: no se ha emitido ninguna sanción por pesca ilegal; la Conapesca, en violación a la legislación de transparencia, no quiere compartir esta información, o no existe registro de sanciones. Escenarios todos profundamente preocupantes", apuntó.