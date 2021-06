Segalmex actuaría si se incumplen contratos en Sinaloa: AARSP

Sinaloa.- En caso de que el productor decida vender por la libre e incumpla con los contratos ya realizados, Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) y la banca podrían intervenir, informó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP).

El líder agrícola llamó a los productores a pensar a futuro, pues en caso de incumplir, pudieran perder los apoyos en ciclos venideros.

La situación

Baltazar Aguilasocho Montoya, presidente de la AARSP, señaló que Segalmex y la banca podrían intervenir en caso de que los productores no cumplan con los compromisos adquiridos en el inicio y optan por vender por la libre, además aseguró que no les va mejor que si entregaran el maíz bajo contrato.

“No les va mejor entregándolo libre que entregándolo bajo contrato. También tiene que fijarse el productor que si el día de mañana tiene un incumplimiento, puede intervenir ahí Segalmex o puede intervenir la banca también, porque son compromisos que hicieron ellos (los productores) desde el inicio.”

Aguilasocho Montoya explicó que se pudiera correr el riesgo de que quienes incumplan pierdan los apoyos, por lo que llamó a cumplir con los contratos realizados.

“Puede haber esos riesgos y son los que tratamos de evitar nosotros, porque por ejemplo ahorita nos está dando el precio el mercado internacional, no nos lo está dando ni apoyando el gobierno federal y nosotros estamos con la incertidumbre de cómo se vengan los precios el año que viene, entonces debemos trabajar siempre con la honestidad y respetar los contratos que se hicieron.”

Al ser cuestionado sobre si pudiera desaparecer la Agricultura por Contrato si los productores venden por la libre, el presidente de la AARSP respondió afirmativamente.

“Sí, si se van por la libre, pero no todos los años vienen igual, ahorita hubo escasez de maíz y no todos los ciclos se presentan igual, eso es mundial, por eso la gente debe de pensar en el día de mañana, que si se vienen unos precios de los 3 mil 800 o los 4 mil pesos, entonces ahí qué va a pasar con la gente que ha quedado mal, que no ha respetado ese compromiso que adquirieron.”

Aguilasocho Montoya detalló que algunas de las razones por las que los productores venden por la libre es el costo de las coberturas, pero destacó que eso, en el caso de la AARSP, es como un seguro.

“Nosotros tenemos coberturas libre a la alza, pero también las tenemos topadas a la baja, lo cual eso nosotros lo hacemos porque si se desploma el mercado del maíz, que llegue a los 3 mil 500 pesos, entonces qué le va a quedar al productor, nada, entonces las coberturas de nosotros están topadas también, por eso el costo que tiene, que fue de 380 pesos, están protegidos.”

