Segalmex aún adeuda 800 mdp a productores de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Si no hay una solución inmediata al fuerte adeudo de casi 800 millones de pesos que todavía mantiene Segalmex en perjuicio de los productores de maíz y trigo de Sinaloa, por los apoyos que se adeudan del ciclo otoño-invierno 2019-2020, se emprenderán acciones radicales para exigir la entrega de estos recursos, advierte Faustino Hernández Álvarez.

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa señaló que el incumplimiento en el pago ha causado serios problemas en la economía de los productores que, una distancia de casi 5 meses de haber entregado sus cosechas, siguen a la espera de recibir los apoyos comprometidos por la federación para alcanzar el precio objetivo de los 4 mil 150 pesos por tonelada.

Indicó que en la tardanza en la entrega de estos recursos se evidencia la falta de la palabra empeñada por el gobierno federal.

“Es una realidad, Nacho Valle, Segalmex no ha cumplido la palabra empeñada con los productores de Sinaloa, ya que se deben aun 800 millones de pesos y eso hace merma entre los productores, pues ya se encuentran en otro ciclo agrícola y todavía no se ha culminado el pago; por lo tanto, es una aberración de la política pública de este gobierno, ya que papeles vienen y papeles van, pero la realidad es que no llega el recurso a los bolsillos de los productores y esto es muy lamentable”.

Advertencia

Sostuvo que las organizaciones agrícolas de Sinaloa ya han analizado conjuntamente el tema y podrían en cualquier momento radicalizar acciones ante la falta de voluntad de Segalmex, para pagar los apoyos pendientes de maíz y trigo y eso es una realidad.

El también diputado local señaló que la solución al problema se ha buscado por todas las formas posibles, ya que han sostenido diversas reuniones con este tema a nivel nacional, se han hecho compromisos de pago que lamentablemente no se han cumplido y aquí los únicos que han salido afectados son los productores que a pesar de todo mantienen firme la ilusión de recibir estos recursos para terminar de cumplir con los compromisos contraídos durante la temporada anterior.

Nuevo ciclo

El dirigente de los campesinos cenecistas de Sinaloa señaló que el nuevo ciclo de otoño-invierno ya presenta un buen avance en las diferentes zonas productoras del estado, en donde la mayoría de los cultivos ya están establecidos e incluso ya en breve, a partir de enero, comenzarán a efectuarse los primeros cortes del frijol, cultivo en el cual se tienen muy buenas expectativas de comercialización, derivado de los bajos inventarios que se traen del producto a nivel nacional y la baja producción que finalmente se obtendrá en el estado.