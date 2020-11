Segalmex decepciona a los productores del norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- A los productores comerciales del norte de Sinaloa no les quedó buena experiencia participar con Segalmex, manifestó Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS) expuso que definitivamente están decepcionados por como los ha tratado Segalmex.

Pagos pendientes

“Hay muchos pagos pendientes de alrededor de un 70 por ciento, y día con día nos van quitando productores, los van eliminando (del programa), es algo totalmente injusto. El sector está muy inconforme. No se vale cómo nos están tratando”, dijo.

Añadió que los hicieron entrar a un esquema improvisado en el que Segalmex no estaba preparado para sacarlo bien, y que lo más fácil es echarle la culpa a los centros de acopio que no cumplen con documentación.

“Es algo totalmente falso. Creo que no tienen los recursos disponibles o se los llevan a otras acciones, no sé; entonces es triste ver que aunque se tengan recursos en el presupuesto de egresos, estos no se aplique como debe de ser.

Entonces sí hay una gran decepción como nos ha tratado Segalmex”.

Vega Román comentó que tienen cuatro o cinco meses que cosecharon el maíz y no les han llegado los apoyos.

“Y está pendiente otro segundo apoyo que realmente ya no sabemos cuándo va a llegar. Lo que están haciendo es declaraciones supuestamente importantes para el sector, pero que son de pura palabra, ya no las creemos.”

Destacó que bajo presiones los han estado incluyendo al programa de Segalmex, pero de una manera que no fue funcional.

“Esperemos que este ciclo que va empezando, de la cosecha próxima, ya sea un poco más fluido y más claras las condiciones. Ahorita estamos trabajando dentro de un esquema improvisado que no ha dado resultados, hay que reconocerlo.”