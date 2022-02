Seguridad y Conapesca deben dar soluciones al sector ante panorama desalentador

Mariana Aziz, directora de Transparencia en Oceana México, consideró que el sector pesquero en México no ha tenido la importancia que se merece y ha sido ignorado por muchos años. Manifestó que se puede ver incluso en los presupuestos que se le asigna a las secretarías o al Conapesca que, indicó, cada vez tiene menos presupuesto a su disposición. Gran parte de este presupuesto se va a los programas de apoyo de transferencias directas, en este caso, el BienPesca, que se les otorga 7 mil 200 pesos anuales a los pescadores, lo cual, según indicó, no es suficiente para rescatar al sector pesquero.

Asimismo, analizó que el hecho de que solo después de tres meses de que se sale de una sanción de Estados Unidos, ya se ingresa a otra, es indicador de que la autoridad no está tomando medidas de fondo, sino que son medidas paliativas que en realidad no tienen consecuencia en la eliminación de la pesca ilegal, por lo tanto, se tienen estas consecuencias.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.