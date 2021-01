Sequía afecta a los agricultores del sur de Sinaloa

Sinaloa.- La falta de lluvias mantiene en la incertidumbre a todos los agricultores del sur del estado de Sinaloa.

El presidente de la asociación de agricultores Río Presidio mencionó que este ha año fue atípico pues no llovió este año, por lo tanto no hubo buenas cosechas.

El líder agricultor aseveró que es injusto atravesar por una sequía mientras que en el sur cuentan con dos presas la presa Picachos y la presa Santa María.

Jesus Octavio Loaiza dijo que se debe buscar la infraestructura de distrito de riego con las 2 mencionadas presas para mitigar la sequía.

"El pasto se está secando, no hay agua no hay vida, el ganado también padece la falta de agua, estamos perdiendo mucho, ese es el resultado de no solucionar la problemática", expresó Octavio Loaiza Torres.

El presidente de la asociación detalló que algunos productores pueden gestionar apoyos de despensa pero esto no solucionará el problema.

Loaiza Torres ve con buenos ojos el proyecto del acueducto de la presa Picachos que anunció el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

"Es una propuesta del presidente de la república, no es del presidente municipal de Concordia, era una incongruencia que Concordia no tuviera agua", sostuvo Jesús Octavio Loaiza Torres.

Por otra parte mencionó que el presupuesto etiquetado para el distrito de riego es de 2 mil 700 millones de pesos. Solo falta que se asignen los convenios, el gobierno del estado no los ha liberado según el líder de los agricultores.

Son 90 propietarios los que no han tenido los mencionados convenios. Según Loaiza Torres este proyecto generaría una derrama económica de 2 mil millones de pesos y tendrá fuentes de empleos.