Sequía pegará a la recuperación de los costos de producción agrícola en Sinaloa

Sinaloa.- No darán los números para sacar los costos de producción, lamentó Enrique Rodarte Espinosa, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, esto pues ante el anuncio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de la no autorización de volúmenes extras de las presas para los riegos del ciclo primavera-verano, provocará que los productores no se recuperen en gastos con segundos cultivos.

Explicó que ante los malos precios que se tienen en el caso del frijol y las hortalizas, algunos productos no podrán recuperar con una segunda siembra al culminar la temporada otoño-invierno, salvo los módulos que hayan aplicado rescates de agua y cuenten con reserva para autorizar riegos.

"No va haber segundo ciclo, quien no tenga manera de recuperar agua, quien no tenga manera de una concesión de un pozo profundo o que no tenga la manera de hacerse de agua, pues no va haber agua, entonces el que sembró frijol y que tenía la esperanza de ganar otro poquito con el maíz, no lo puedes hacer, si se la cargas toda a un solo cultivo sin la posibilidad de hacer dos, no darán los números", reiteró.

Lamentó que el problema de los bajos precios y el aumento en el precio de los costos de producción que ya superan el 300 por ciento de repunte específicamente en el caso de los fertilizantes, fue un conflicto que se fue generando en el camino del ciclo agrícola en curso, y tomó desprevenidos a los productores quienes se verán mayor desfavorecidos por la sequía y la falta de apoyos por parte de las autoridades.

Leer más: Tienen esperanza productores de frijol de subir el precio por bajo rendimiento en Sinaloa

Por otra parte agregó que fue desde la temporada pasada que se pronosticaba la falta de lluvias para el 2022, por ello el anuncio de implementar de nueva cuenta el programa de estimulación de lluvias, el cuál, a su parecer, debería de perfeccionarse pues actualmente se bombardea sin contar con radares y no se aprovechan al máximo los resultados.