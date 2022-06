Shriners: 20 niños han sufrido graves quemaduras en ese año en Sinaloa

Sinaloa.- Al alza van los casos de niños quemados en Sinaloa, y en este año al menos 20 menores han sido trasladados al Hospital Shriners en Sacramento, California, informó Saúl López Pacheco.

El encargado de relaciones públicas del Club Filantropía Shriners dijo que en la mayoría son casos de quemaduras que pueden prevenirse, tanto en la calle como en el hogar, pero que por falta de programas de prevención no se hacen.

“Ya son 20 casos los que tenemos en lo que va del año. Son ocho aéreas y el resto en vuelos comerciales. Van al alza. El año pasado nos mandaron 20 y ahora a la mitad del año ya llevamos la cuota”, comentó.

En la mayoría de los casos, reiteró, las quemaduras en menores que van desde los 14 meses hasta los 14 años, pero que por algún descuido de los padres ocurren estos accidentes que dejan secuelas graves y costosas. Y ante la conclusión del periodo escolar, previó, los casos de quemaduras registrarán un incremento entre los niños.

Prevenir

“Son accidentes que pudieron haberse prevenido. Las quemaduras en la mayoría de los casos se pueden evitar. Lo que nosotros tenemos que decirle a los padres de familia es que cuiden a sus hijos menores de 3 años, porque en México la causa de muerte en niños menores de 3 años es por quemaduras. Son descuidos en su mayoría”, sostuvo.

Los casos de niños con quemaduras que son atendidos en el Hospital Shriners de Sacramento, agregó, son de pequeños que necesitan de tres hasta más de un centenar de operaciones, además de las secuelas que dejaran en los infantes.

“Lo que llamamos el gran quemado va a estar entre 45 y 60 días en el hospital de Sacramento, y tiene un costo promedio de 5 a 12 mil dólares diarios”, subrayó.

En el estado de Sinaloa, lamentó, no existe un programa de prevención que llame a los padres de familia a cuidar a sus hijos y les evite sufrir un accidente por quemaduras.

“No hay un programa de prevención en Sinaloa, no hay un programa de prevención en la SEP, en Salubridad. Así de fácil. No existe. No hay cuestión que le diga a los padres ‘cuida a tus hijos’. Cuiden a sus hijos menores de 3 años para que no engrosen las estadísticas de niños quemados”, exhortó.

Las quemaduras en su mayoría, sostuvo, son con gasolina, agua caliente y otros materiales flamables que les ocasionan heridas en la piel a los pequeños.