Si no llueve no se sembrará garbanzo en zona temporal 

Guamúchil, Sinaloa.-El próximo 15 de octubre inicia la siembra tan esperada del garbanzo en la región del Évora. Pero no hay buena señal para los agricultores de temporal. Está claro que si no llueve no podrán sembrar.

“No hay condiciones para la siembra en estas zonas a menos que se presentara un fenómeno meteorológico con abundante lluvia”, respondió el presidente de la Asociación de Agricultores del Río de Mocorito, AARM, Daniel Obeso Santos.

A menos de dos semanas de que inicie la temporada, hay escasez de lluvias. Esto es una muestra que es desalentador el panorama para los temporaleros y “si no llueve no van a sembrar”, señaló Obeso Santos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a los registros oficiales se estima que existe a nivel regional un promedio de 10 mil hectáreas de cultivos temporales. Pero este año el clima no está favoreciendo a la comunidad agrícola que no cuenta con sistema de riego y esas miles de hectáreas podrían quedarse sin nada que cosechar.

En febrero de este año, el secretario de Agricultura y Ganadería del estado de Sinaloa, Manuel Tarriba, declaró a este medio que había bajado la siembra de garbanzo en la región en comparación con el año pasado a un 80 por ciento. Falta por conocer cuántas hectáreas de garbanzo podrían ser sembradas en terrenos de riego en los próximos días.

El impacto que tendría para el consumidor local la carestía del grano en las zonas de temporal de los municipios del Évora, es el aumento del precio. Ya que es un producto que se consume a grandes cantidades en la temporada invernal. Principalmente en las reuniones familiares es una de las principales botanas.

Los recortes en el presupuesto al agro y la eliminación de programas federales de apoyo al campo han repercutido en que los agricultores de temporal se queden en el desamparo. Ya que no cuentan con ningún tipo de subsidio, empleo temporal o proyectos productivos en sus comunidades.

Tampoco existe un seguro agrícola contra daños climatológicos o siniestros. Gobierno del Estado anunció recientemente que la federación retiró el apoyo a este programa. Por lo que será el estado quien brinde a los temporaleros el seguro catastrófico. Por ello ya fue asegurado a nivel estatal un promedio de 48 mil hectáreas para los cultivos de temporada.

Aún quedan 10 días para que inicie la temporada de siembra del grano. Pero la incertidumbre pesa.