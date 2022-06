Siembran antes de tiempo el 3% de productores de Guasave en ciclo otoño-invierno

Sinaloa.- El presidente de la Anapsin en Guasave reconoció que hay productores que en el ciclo otoño-invierno deciden sembrar antes de tiempo, ya que los cultivos se dan con normalidad hasta en noviembre, debido a que es cuando tienen menos problemas de plagas, pero un tres por ciento llevan a cabo esos trabajos en octubre, sin importar las afectaciones que puedan tener por enfermedades.

Expresó que el que se lleve a cabo una siembra en octubre beneficia a los hombres del campo que trabajan a tiempo, ya que para cuando se trabaja en noviembre las plagas se enfocaron en los cultivos que se establecieron un mes antes.

Ciclo

Detalló que no es recomendable sembrar en octubre porque hay mayor índice de plagas, debido a la temporada de calor, y como en noviembre no se cuenta con las mismas temperaturas, no se ven tan afectados los cultivos.

Comentó que es muy temprano para decir que podrán contar con un ciclo normal debido al problema de sequía que se tiene en la región, ya que lo principal que se requiere es el agua, y por el momento las presas se encuentran con una capacidad mínima.

Externó que requieren que se cuente con una buena temporada de lluvias para que las presas agarren por lo menos un 70 por ciento de su capacidad total, para aspirar a tener un ciclo de otoño-invierno sano, como se ha venido teniendo en los últimos años.

“Las presas están secas, necesitamos que la naturaleza haga su trabajo y las presas por lo menos almacenen un 70 por ciento de su capacidad”, insistió el presidente de la Anapsin.

Agregó que como aún no saben si tendrán temporada de otoño-invierno no se puede hablar de segundos cultivos, ya que requieren ver la capacidad de agua con la que contarán las presas.