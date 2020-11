Siembras de frijol llevan excelente desarrollo en Sinaloa: SPF

Sinaloa.- Las siembras de frijol en el estado llevan un excelente desarrollo vegetativo, aseguró el presidente del Sistema Producto Frijol en Sinaloa. Wilfrido Casal González indicó que aunque algunas de las primeras siembras tuvieron afectaciones por las altas temperaturas, incluso al grado de que hubo necesidad de que se rastrearan, los predios que prevalecen tienen hasta el momento condiciones muy prometedoras.

Algunas siembras, añadió, ya están en los primeros riegos de auxilio y sin incidencia de plagas.

Avance

Casal González detalló que de acuerdo con los permisos de siembra que han expedido hasta el momento las Juntas de Sanidad Vegetal en los distintos municipios, se han percatado de que son 40 mil hectáreas las que se han establecido con este producto.

Sin embargo, este no es el dato final pues aún hasta el 15 de noviembre se siguen expidiendo estos permisos.

“Si usted recuerda de inicio nosotros hablábamos, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y la opinión de especialistas, que la recomendación era que en todo el estado no se excedieran las 70 o 65 mil hectáreas de frijol, además pues también había claridad en cuanto al déficit de semilla certificada suficiente, ahorita vemos que por fortuna no se ha rebasado esta cantidad, aunque los permisos de siembra se van a seguir dando hasta el 15 de noviembre.”

Pendientes

El líder dijo que confían en que las condiciones climáticas no afecten la producción, sin embargo no dejan de estar al pendiente pues la información que les han compartido es que se esperan bajas temperaturas.

“Ahorita por fortuna las lluvias que ha habido no le han hecho ningún daño, para que esto fuera así tendría que ser una precipitación copiosa, que sea mucha cantidad de agua la que caiga, eso pues por la humedad podría traer la presencia de hongos, pero ahorita no se nos ha presentado. Por otra parte sí estamos también muy atentos porque se nos ha dicho que este invierno tendrá muy bajas temperaturas, ojalá no haya nada de afectación.”

Dijo que los productores por su parte han hecho las aplicaciones necesarias para mantener la sanidad y el correcto desarrollo de las plantas.