Siguen sin respuesta los productores excluidos del apoyo al maíz

Sinaloa.- Sigue sin aparecer Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para la apertura de la supuesta ventanilla que acordaron con productores para recepción de los documentos quienes quedaron fuera del apoyo al maíz, lamentó Manuel Tarriba Urtuzuástegui, secretario de agricultura en Sinaloa.

Fue a mediados del mes de marzo que la secretaría de agricultura en el estado, dio a conocer el acuerdo de Segalmex, para abrir nuevamente una ventanilla para recepción de documentos de los productores que por distintos motivos fueron excluidos del apoyo al maíz correspondiente al programa federal que buscaba garantizar los 4 mil 150 pesos por tonelada, sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido.

“Les dijeron que ya iban a venir y la realidad es que no han aparecido, no han venido y la molestia por parte de los productores está presente, es un tema que cada vez está generando mayor inquietud puesto que hay muchos productores todavía que no se les cumplieron los 4 mil 150 pesos y no se les ha explicado bien él porque”, reprochó Manuel Tarriba.

El funcionario estatal recordó que fue mediante una comisión de productores que se realizó un acercamiento con Segalmex, para buscar el reabrir la entrega de documentación, mismos que regresaron molestos pues no se les resolvió absolutamente nada.

Detalló que la promesa fue que a los 15 días se les iba a abrir una ventanilla, solicitud que destacó se ha realizado desde hace más de un año por parte de la secretaría a su cargo sin respuesta alguna.

“Hay que aclarar que nosotros tenemos más de un año solicitando, que necesita haber presencia constante, permanente de una oficina por parte de Segalmex para el tema del programa del ingreso objetivo de los granos, más bien de maíz y trigo y nunca lo hemos logrado”, reiteró.

En cuanto a la cifra exacta de quienes quedaron fuera del apoyo de ingreso objetivo al maíz, especificó que la cifra ronda entre los 2 mil y 3 mil productores, pero las cifras de Segalmex son mil 500 productores que se asegura quedaron fuera.

Especificó que las razones para no adquirir el apoyo federal, es que algunos no hicieron entrega de la información completa, por supuestamente falsear información, y quienes no llegaron a los 4 mil 150 pesos, a todos ellos a los que a su parecer se les debe de explicar específicamente cuáles fueron las razones y no se ha realizado

Por otra parte, lamentó la falta de representantes de Segalmex en el estado, ya que anteriormente cuando existía Aserca, se podía verificar la información y siempre estaba al día, lo que no se puede saber por no tener oficinas en el estado.