Sin confirmar en Sinaloa la reanudación de certificaciones de ganado 

Sinaloa.- Tras un año de ser canceladas las visitas de verificación sanitaria de ganado por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Sinaloa se mantiene sin confirmación para la reanudación del proceso de regresar el estatus zoosanitario.

Raúl Cárdenas Ávila, subsecretario de Agricultura de gobierno del estado, explicó que es durante el mes de marzo del año 2020, que se realizó la última visita por parte de verificadores al estado, por lo que se cuenta con la solicitud para la reanudación para el mes de abril o mayo, para lo cual no se a tenido respuesta.

La situación de la visita que tenemos nosotros programada que podría haber sido en abril o mayo de este año, pues aún no tenemos respuesta, USDA desde el mes de marzo por la pandemia todas las visitas que tenía calendarizadas en el país las cancelaron", reiteró.

Explicó que es comúnmente en el mes de febrero que se realiza la reunión binacional, misma que no se ha realizado y de la cual hasta el momento no hay fecha establecida para el 202.

Recalcó que es por las afectaciones que se tienen en el país del norte por el coronavirus, que no hay respuesta para nuevas visitas, pero en Sinaloa se sigue avanzando.

En torno al problema, aseguró que Sinaloa está preparado para recalendarizar una visita, esto ante la confianza de que se clasifique la zona norte del estado libre de enfermedades en ganado para realizar exportación.

En cuanto a los avances de las acciones que está realizando el estado, detalló que es un 80 por ciento el que se tiene para asegurar que sean hatos libres de enfermedades y certificados para poder mover y ofrecer el ganado en cualquier parte del país.

Por otra parte agregó, que del 2017 a la fecha el valor de la producción pecuaria en Sinaloa trae un incremento acumulado de casi el 20 por ciento, por lo que hay alza continúa durante cada año.