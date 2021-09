Sin definición de Conapesca para la apertura de veda de camarón en Sinaloa

Sinaloa.- A pesar de que siguen transcurriendo los días del mes de septiembre, el sector ribereño de Sinaloa se encuentra en espera de que se determine por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), las fechas para la apertura de la veda de camarón.

Juan Diego Medina Inzunza, presidente de la cooperativa pesquera de Altata- Ensenada del Pabellón, expuso que aún no se da a conocer una fecha precisa para iniciar con las capturas y sigue en especulación la fecha probable para el 14 de septiembre.

Especificó que fue la semana pasada que se esperaba que se realizaría la reunión entre el sector pesquero, autoridades estatales y federales para determinar las fechas para cierre de la veda, mismas que se estimaba fueran del 5 al 14 de septiembre, por lo que se cuenta con una gran probabilidad de que sea hasta el último día que se había planteado.

En cuanto a la decisión que se había acordado por parte del sector ribereño de empezar con las capturas en la zona centro de Sinaloa el día de hoy 7 de septiembre y aprovechar buen tamaño de camarón, dijo que no se realizarán trabajos hasta que se emita la fecha oficial por parte de Conapesca.

“Nosotros íbamos a meter la fecha para este día 7 pero no fue posible, está ahorita tentativamente hasta el 14, no hubo reunión, no ha habido y estamos a la espera todavía”, reiteró Medina Inzunza.