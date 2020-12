Sin registro de daño a cultivos por bajas temperaturas en Guasave

Guasave.- Aunque el termómetro descendió hasta los 7 grados centígrados, en Guasave no se tuvo registro de daños en cultivos de frijol, maíz u hortalizas, aseguró el presidente de la AARSP. Baltazar Aguilasocho Montoya, dijo que aunque no se ha dado hasta el momento el descenso de la temperatura al grado de que pudiera ocasionar daños parciales o totales la información que tienen por parte de organismos como la Caades es que se espera un invierno muy crudo, incluso con temperaturas más bajas que en años anteriores.

“Hasta ahorita los reportes que nosotros tenemos según lo que nos informaron los técnicos es que por fortuna no hubo daños, ni parciales, esperemos que mañana (hoy) todo siga en orden, porque ya ve que a veces los daños se aprecian hasta que pasan varias horas.”

Aseguramientos

Aguilasocho Montoya solicitó a los productores a que no echen en saco roto esta información y que se cercioren de que sus cultivos cuenten con los seguros necesarios, ya que en caso de que el pronóstico se cumpla las pérdidas pudieran ser devastadoras.

“Nosotros lo hemos dicho y no es algo que se haga por ocurrencias si no que es en afán de compartir la información que nos proporcionan organismos que cuentan con especialistas en estos temas, como por ejemplo la Caades, aquí nos han advertido que este año tiende a ser muy frío y muy seco, entonces estas condiciones favorecen a que se presenten heladas, ojalá que no suceda de esta forma, sin embargo no podemos confiar en que la suerte nos favorecerá, más bien debemos de asegurar los cultivos porque no queremos que una situación como esta nos agarre totalmente desprevenidos.”

Preocupación

Recordó que la sequía afectó severamente a productores de estados como Zacatecas, Durango y Guanajuato, en estas regiones del país los agricultores y campesinos vivieron una mala temporada, y aunque este hecho lamentable pudiera generar una alta expectativa para el precio de frijol, principalmente, por el déficit de inventarios que hay en el país, de nada serviría si padecen un embate de la naturaleza.

“Aquí debemos de ser muy cuidadosos, si es cierto que los productores estamos a expensas de la naturaleza y de las condiciones climáticas en las que nadie puede influir, sin embargo como le digo lo que sí podemos hacer nosotros es cumplir con nuestra parte y contratar los seguros, de otra manera ya hemos visto que el gobierno no asume la responsabilidad y quedamos a la deriva.”

Reconoció que dadas las condiciones económicas y la falta de subsidio a los seguros agrícolas, las condiciones económicas imposibilitan a muchos productores para asegurarse, sin embargo recordó que esto es de primera necesidad.

“Es difícil dar cumplimiento por nuestra cuenta, eso nos merma en la rentabilidad porque es un costo fuerte, ojalá que el gobierno recapacite, pero de no ser así pues tampoco podemos sólo estar a la expectativa de que no pase lo que nos están advirtiendo.”