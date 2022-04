Sin rescate de agua en 32 mil hectáreas de cultivo en Culiacán, se complican riegos de auxilio

Culiacán, Sinaloa.- Más de 32 mil hectáreas de tierras agrícolas correspondientes al módulo de riego II-3 El Grande, perteneciente al municipio de Culiacán no lograron rescates de agua para riegos de segundos cultivos, lamentó Omar Muñoz, presidente del módulo.

Lamentó que una de las características del perímetro territorial que integra el módulo que atiende a más de mil 500 productores, no cuenta con capacidad de rescate de agua, esto pues no sé tienen pozos, lo que hace imposible que se puedan tener riegos de auxilio para cultivos del ciclo primavera-verano.

Ante la falta de agua que se sufre en la entidad, dijo que actualmente se están teniendo complicaciones para sacar el ciclo agrícola otoño-invierno sin problemas, para lo que se está recurriendo al rescate de agua de drenes.

"Este módulo en particular tiene esa desventaja, que no hay pozos para extraer agua aquí, el agua no es apta para uso agrícola. Para segundos cultivos no va haber agua, de hecho ante la Conagua no está permitido y el otoño-invierno se está tratando de sacar lo más bien que se pueda", reiteró.

En cuanto a la inconformidad de los productores que buscaban tener segundos cultivos dijo que ya se cuenta con aceptación de los usuarios, pero este problema fue más frecuente cuando se dio a conocer la noticia, al estarse efectuando las trillas de frijol el pasado mes.