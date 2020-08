Sinaloa: Piden a productores de tomate que sean precavidos al establecer superficie

Guasave, Sinaloa.- El presidente del Clúster Hortícola de Sinaloa, Manuel Othón Cruz Burgos, realizó un llamado a los productores para que sean precavidos en cuanto a la programación de siembras de tomate en esta temporada que está por iniciar. Las actividades de preparación en los terrenos de cultivo de Guasave son evidentes y es que es a partir del 1 de septiembre cuando iniciará la plantación de esta hortaliza de la que se establece mayor porcentaje de siembra en el valle.

Apreciación

El líder recordó que hay incertidumbre en cuanto a la demanda que se tendrá del producto, pues teniendo en cuenta el confinamiento, que aún es una realidad en Estados Unidos, país que es el principal comprador, así como el cierre de algunos restaurantes y escuelas, las posibilidades de venta se reducen.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Recordó que es muy importante cuidar que no se sature el mercado teniendo una sobreoferta, pues eso les impactaría directamente en la caída del precio. “Yo les pido que seamos muy cuidadosos, no es momento de aventurarnos, más vale tener la certidumbre y no irnos de bruces estableciendo más de lo que se debe.” Recordó que fue hace tres años, cuando debido a la especulación y viendo el buen precio que había alcanzado el vegetal en el ciclo anterior, muchos se dispusieron a establecer el cultivo, ello trajo como consecuencia que el precio se desplomara a tal grado de que era irredituable hacer cortes.

“Hace apenas tres años tuvimos una muy mala experiencia, y es que al darse cuenta que el tomate había tenido un precio bueno el año anterior, muchos decidieron entrarle a la siembra, los resultados pues ya se conocen, nos fue muy mal a todos, por ello yo sí quiero ser muy enfático en que sean precavidos en sus programas y busquen las alianzas de comercialización, no aventurarse, que haya compromiso escrito de por medio para la compra de las cosechas.”

Trabajadores en las labores de preparación para la siembra de tomate. El Debate

Antesala

Por otra parte detalló que teniendo en cuenta la situación que han enfrentado los productores en el sur del país, quienes a pesar de que producen mucho menos que Sinaloa, han tenido dificultades para la venta, es otro factor a considerarse. “Es algo que debe de tenerse en cuenta porque como le co-mento ellos son productores pequeños en comparación con nosotros y están teniendo problemas, esto nos sirve para darnos una idea.”

Agregó que el alto costo de los insumos para establecer la siembra bajo las condiciones de inocuidad y todos los requerimientos para exportación también es algo que les eleva los gastos.

“Es muy caro establecer cultivos de hortaliza,” manifestó.

Te puede interesar:

Proponen modificar ley de variedades vegetales para incrementar la producción agrícola en México

Renace esperanza entre temporaleros de Choix, Sinaloa

Acusan violación de la ventana fitosanitaria del valle de Guasave