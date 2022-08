Sinaloa atrae más de 42 mdd por cultivo de arándano al año

Sinaloa.- El arándano se ha vuelto una opción en la diversificación de cultivos para los agricultores sinaloenses, principalmente para los de la zona norte del estado.

Tanto ha sido su auge, que de acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2020 del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) con 8 mil 495 toneladas de este cultivo (lo que equivale a más de 42 millones de dólares), Sinaloa es el tercer estado productor de este fruto.

Michoacán es el segundo, con 9 mil 757 toneladas, y Jalisco el primero, con 23 mil 169 toneladas. El estado de Sinaloa, del 2019 al 2020 creció 73.5 por ciento.

A nivel nacional, son 10 estados los que producen arándano. En el 2020, en México se obtuvieron 50 mil 293 toneladas. Tan solo Jalisco generó 31.5 por ciento del valor de la producción nacional y obtuvo ingresos de 869 millones de pesos por las 23 mil 169 toneladas de arándano.

Crecimiento del cultivo

César Galaviz, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), informó que en Sinaloa se encuentran sembradas mil 400 hectáreas de arándanos, de las cuales mil 312 pertenecen al Valle del Fuerte, las cuales equivalen a 94 por ciento de la superficie.

En la zona norte del estado se concentran 10 productores de dicha fruta.

“Esta temporada 2021-2022 de nuestra jurisdicción se exportaron 6 mil 395 toneladas, contra 5 mil 378 de la temporada pasada, lo que significó un aumento del 19 por ciento”.

De tal manera que tan solo la zona norte del estado atrajo más de 31 millones de dólares por la exportación de este producto, sobre todo a Estados Unidos, el principal país de destino de este cultivo.

“El cultivo del arándano llegó hace varios año a El Fuerte. Con esta inversión que trajeron los norteamericanos, pero en el Valle del Fuerte ya tendrá algunos ocho años que empezó a cobrar importancia, y la verdad que ha sido un cultivo que ha venido también a dar una opción más en la agricultura del estado porque se ha acoplado muy bien, se han registrado variedades resistentes a nuestros climas, a nuestros suelos, y se ha dado muy bien el cultivo del arándano”.

Agregó que el arándano ha venido a revolucionar la importancia de tener cultivos de exportación y que vengan a invertir extranjeros a la región.

“Es una prueba más de que la agricultura del norte del estado es muy rica en la variedad de cultivos y que tenemos unos suelos muy fértiles para eso”.

Por otra parte, Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), mencionó que la producción de arándanos es una manera de diversificar los cultivos.

“Si bien es un cultivo nuevo, pero que ya está establecido en el norte del estado. Es un cultivo de mucha inversión, de mucha mano de obra, generador de una intensa actividad, y puede ser una buena opción tomando en cuenta la comercialización y el paquete tecnológico adecuado”.

Expuso que hay mucho camino por andar en el tema de los berries, y Sinaloa lo tiene todo para ser un estado productor a los niveles de Jalisco y Michoacán en estos cultivos.

El arándano lleva un sistema de riego por goteo y se cultiva en maceta. Foto: Jorge Cota/ Debate

Reconversión

Aldo Prandini es productor de papa y maíz en la zona norte del estado, pero recientemente incursionó en la producción del arándano, dentro de la búsqueda en la reconversión de cultivos.

“No es un cultivo de fácil acceso, es cara la inversión, no está fácil. Ahorita no hay muchas condiciones para crédito por la novedad del cultivo, porque no está bien valorado el riesgo que tiene”, dijo.

Comentó que los cultivos tradicionales, como el maíz, no están generando ingresos importantes.

“Para que a mí me ingrese lo de 40 hectáreas de maíz, puedo sembrar una hectárea de arándano. Cada vez es más difícil las condiciones del agua, de la tierra, el propio cultivo del maíz por así decirlo”.

Destacó que hay una gran demanda de este producto en el país vecino.

“Estados Unidos demanda 10 mil toneladas de arándano azul por semana, y el consumo va en aumento”.

Volumen de producción de arándano por estados en México. Crédito: Debate

Arándano en Sinaloa

1. Región

En Sinaloa se encuentran establecidas 1,400 hectáreas, de las cuales 1,312 pertenecen al Valle del Fuerte, que equivalen a un 94 % de la superficie.

2. Potencia

Sinaloa es el tercer estado con mayor producción de arándano a nivel nacional.

3. Producción

En la zona norte del estado se concentran alrededor de 10 productores de la fruta.

4. Cosecha

Las fechas de cosecha se extienden en los meses de febrero a abril.

5. Exportación

Esta temporada 2021/22 de la zona norte se exportaron 6,395 toneladas contra 5,378 de la temporada pasada, un aumento del 19 %. Estados Unidos es el principal país destino de la fruta.

Los datos

- 10 mil toneladas de arándano demanda por semana Estados Unidos.

- 4.5 kilos de arándano puede llegar a producir una planta adulta.

- 73 por ciento creció el cultivo de arándano en Sinaloa del 2019 al 2020.