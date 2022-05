Sinaloa, en riesgo por la influenza aviar; falta restricción sanitaria

El gerente general destacó que hasta el momento, no se cuenta con verdaderas restricciones para blindar al estado del ingreso de productos avícolas, y solamente se ha restringido, ya que se sigue ingresando equipo, camiones y pollos procesados, que no dejan de ser un riesgo. Respecto al problema, Jaime Montes Salas, secretario de Agricultura y Ganadería de Gobierno del Estado, expuso que Sinaloa junto con Sonora, son las únicas entidades con certificación para la exportación de productos avícolas, por encontrarse libres de esta enfermedad.

“Esta muy cerquita el virus; es un virus que está activo en la zona y nosotros nos sentimos indefensos porque Sinaloa no vacuna contra esta enfermedad, entonces es muy riesgoso para la avicultura , donde llega este virus hace estragos”, reiteró el dirigente.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.