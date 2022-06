Sinaloa mantiene la lucha para evitar ingreso del camarón ecuatoriano a México

"Nosotros no queremos que se incorpore porque tienen un subsidio ellos en la producción, entonces les sale más barato producir a ellos, así de simple, no tiene otra explicación", expuso.

Cabe destacar que es el sector acuícola del estado, quienes han manifestado preocupación ante la posible entrada de camarón ecuatoriano al país, esto por el bajo costo de este alimento y el impacto sanitario que podría generar en la producción de la entidad, ante esta preocupación Gaxiola Coppel dijo que el estado sigue defendiendo el no ingreso de camarón.

Expuso que hasta el momento, al no tenerse un acuerdo definitivo en cuanto al ingreso de camarón en el tratado, el mensaje que se puede enviar a los acuacultores de Sinaloa es que se cuenta con voluntad del gobierno federal de hacer una negociación que mantenga el bien de los productores del crustáceo además de los de plátano.

"Las cosas van bien, no puedo dar detalles pero se van a defender los intereses de los productores mexicanos, hay voluntad del gobierno federal. Está en proceso, ahorita no hay acuerdo, entonces ahorita está fuera", reiteró Gaxiola Coppel.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.