Sinaloa, tierra de las pitahayas, enfrenta baja producción: Fernando Escobedo

Sinaloa.- Dulce de sabor y característica por su colorida textura, la pitahaya es la fruta que representa al estado de Sinaloa, sin embargo, actualmente es escasa la producción de este fruto al tenerse solamente tres productores en la entidad, sin considerar la alta demanda de países asiáticos y Estados Unidos, expuso Fernando Escobedo, jefe de producción de Pitahayas El Llorón.

¿Por qué la pitahaya representa a Sinaloa?

“La pitahaya es el símbolo de Sinaloa, porque dentro de las monedas que se hicieron en alguna fecha de todos los estados que hay en la República, justo la de Sinaloa dice ‘Sinaloa tierra de pitahayas’. ¿Qué es lo que pasa?, que no se cultiva de manera provisional porque antes se encontraba solo en algunas partes de la sierra porque era una cactácea, que no era tan dulce porque no se le da el manejo adecuado a la planta, ni siquiera tiene la alimentación adecuada”.

¿Cuál es la importancia de promover el consumo de pitahaya?

“Es importante que la gente se entere que existe una variedad que representa a su tierra, que existe una fruta que debería de ser el símbolo de Sinaloa, que tiene maravillosas aportaciones, es considerado un superalimento porque tiene propiedades curativas, de aportación nutrimental y al medio ambiente.

Leer más: El estado de Sinaloa solo mantiene 222 casos activos de covid-19

”La pitahaya es una fruta que se cultiva en diferentes países, de los más importantes están Vietnam, Filipinas, Israel, Australia, y, sin embargo, es una fruta endémica de América, de México y de Sinaloa, no se produce porque le dan más atención a otro tipo de cultivos como son cereales, hortalizas, desconociendo la corrida financiera, el impacto comercial que trae una pitahaya, y desconociendo la ventaja que tenemos con el comprador más importante, que es la gente de Estados Unidos, que consumen mucho porque están invadidos de barrios asiáticos, que tienen la fruta en altares”.

¿Por qué no es popular el consumo de esta fruta?

“El 80 por ciento de las personas en México no conoce esta fruta, y quien la conoce no la ha probado, quien la ha probado no le ha encontrado los azúcares suficientes porque la fruta, para que tenga mayor cantidad de azúcar, tiene que estar bien madura y lo que hace la gente es que la corta verde”.

¿Qué tanta producción de pitahaya hay en Sinaloa?

Nosotros tenemos conocimiento de tres personas que se dedican a una producción de manera profesional. Cerca de El Rosario hay unas personas de origen asiático que tiene unas 20 hectáreas, nosotros tenemos 9 hectáreas a alta densidad y hay otras personas que las tienen a manera de experimentación con entre 600 a mil 500 plantas, entonces falta mucho cultivo establecido para cubrir la demanda que hay”.

Leer más: Salud de Sinaloa acerca vacunación contra Covid-19 a 13 universidades

¿Ha sido complicado vender fruto de pitahaya?

“La fruta que yo tengo la he exportado a socios comerciales que hay en Estados Unidos. Es importante que conozcan la fruta que da el estado, que se produce calidad en las tierras de Sinaloa. Hoy por hoy, la fruta que tengo no me alcanza, la fruta que produzco incluso todavía no está madura y ya tengo a gente en lista de espera a que la fruta madure para que la lleven. Nosotros producimos cerca de 40 toneladas por año”.

El Perfil

Nombre: Fernando Escobedo.

Profesión: Jefe de producción de Pitahayas El Llorón.

Trayectoria: Desde hace ocho años realiza investigación en más de 300 variedades de plantas.

Empresa: Pitahayas El Llorón.

Ubicación de la empresa: Carretera Culiacán-Mazatlán, kilómetro 116.