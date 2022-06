¡Situación crítica! Sequía ya está afectando al ganado en Sinaloa de Leyva

Sinaloa.- El presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Sinaloa, Cuauhtémoc Espinoza García, señaló que están pasando por situaciones críticas debido a que no hay alimento y se encuentran con escasez de agua para el ganado.

Mencionó que los ganaderos son conscientes de que este problema viene año tras año, pero tienen la esperanza de que no se intensifique para antes de las lluvias, ya que el año pasado se registró una situación peor.

Problemática

De igual manera comentó que por suerte, a diferencia del año anterior, no se ha presentado mortandad de ganado, aunque es normal que la res muera en estos tiempos.

“Esta temporada es en la que el productor le invierte más al ganado,” aseguró.Manifestó que es claro el que no se compara esta temporada con la pasada, aunque no es fácil que no se asemeje debido a que el problema de sequía continúa empeorando.

El presidente de la Ganadera lamentó no contar con el equipamiento correcto en cuanto a empacadoras y así poder apoyar al productor haciendo pacas y dándoselas a un precio más favorable, pero aseguró que están viendo la forma de obtener el equipo requerido.

Informó que debido a la afectación de la sequía, el gobierno del estado trae un programa a beneficio de los ganaderos, el cual será por medio del Ayuntamiento, por lo que invita a todos los ganaderos a que se acerquen y se informen.

Detalló que el programa consiste en brindarles apoyo con cierta cantidad de semilla de forraje por hectárea. El límite sería de hasta cinco hectáreas.

“Creo que es importante que se informen y sepan qué documentación requieren, porque solo será una semana en la que se estará entregando el apoyo,” resaltó.