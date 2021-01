Solicitan medidas preventivas por llegada de jornaleros en campos de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Hay preocupación en la sindicatura de Chinitos, Angostura con la llegada de más jornaleros que arriban para la temporada del corte de cebolla y a decir del síndico Josué Israel Martínez Castro, han estado llegando más trabajadores del campo en los últimos días, razón por la cual buscan aumentar las medidas preventivas.

Ante dicha situación, solicitó a las autoridades del Gobierno Municipal de Angostura y al Sector Salud que se implementen medidas, “porque no sabemos cómo viene la gente”, dijo durante la reunión que se realizó recientemente para anunciar las medidas preventivas en el municipio. La petición fue que acuda algún médico o alguna autoridad, para que existan protocolos.

“Yo como síndico no puedo decirles que no entren, porque pues vienen a cortar la cebolla, y si no lo hacen ellos pues la cebolla se queda, no hay gente para eso, y nos está llegando mucha gente. Entonces cómo evitar riesgos o checar a esa gente cómo viene”.

La presidenta le respondió que se atenderá la petición y será a través de la Dirección de Salud que se checará esa situación.

En dicha reunión, realizada para anunciar las nuevas medidas implementadas en el municipio, las autoridades de Gobierno y del Sector Salud respondieron que no existen focos rojos en los campos agrícolas de Angostura pero que se realizarán visitas para atender el tema.

