Sólo 27 de 64 barcos salen de Topolobampo, Sinaloa, a la pesca en altamar

Los Mochis, Sinaloa.- Solamente 27 de 64 barcos salieron del puerto de Topolobampo, Ahome, a la captura de camarón en altamar.

Los pescadores que no salieron argumentan que fue por fallas mecánicas, otros por falta de diesel y unos más no acreditaron el despacho en Capitanía.

Los tripulantes aseguraron que las capturas de camarón son bajas, por ello no tienen apuro en salir y esperan que la luna mejore las capturas.

A pesar de que las fallas mecánicas no son generalizadas y que no son el principal motivo de su salida a altamar, tienen conocimiento que las capturas no son muy buenas, aseguró el marino Joel Vindela, tripulante de “El Bucanero”.

“Ya estábamos por salir desde ayer, pero detectamos que la presión de la máquina bajó y tuvimos que regresarnos. Nosotros venimos desde Puerto Peñasco, Sonora. Estamos en espera del mecánico, pero es hora que no llega”, subrayó.

Asimismo, comentó que la mayoría de los barcos que permanecen en el muelle es por situaciones diferentes pues tal parecer no les apura salir ya que tenemos conocimiento que las capturas son bajas”, resaltó.

“Hay un poco de contradicción. Hay compañeros que dicen que estos primeros días de pesca son los mejores y que tendremos importantes pérdidas”, subrayó.

En ese mismo sentido, pero por el motivo de la falta de diesel, el marinero Braulio Guadalupe Leal Leal, tripulante del barco “Chelelo”, dijo que su permanencia en el muelle es porque el dueño de la embarcación no les dotó el combustible.

“Ya estamos listos, Capitanía de Puerto ya nos autorizó salida, pero nos falta lo principal, el combustible; desde ayer ya estábamos listos para salir. Sabemos que los primeros días son los buenos, tengo entendido que iremos para el lado de Sonora”, subrayó.

En el muelle de Topolobampo permanecen 37 embarcaciones de altamar. Foto: Debate

Falta de documentos

Jesús López Contreras, capitán de puerto en Topolobampo, aseguró que 37 embarcaciones mayores no salieron a la captura del crustáceo porque no han tramitado su despacho, es decir, no entregaron su documentación que acredite que ya puede salir a la captura de camarón.

El capitán de puerto dijo que están en espera de que los propietarios de los barcos o sus capitanes presenten la documentación que se exige para poder darles salida a los armadores.

“En lo que va de las primeras horas de este día los armadores no se han acercado con su documentación con ninguno de los despachadores; en la ventanilla única que tenemos es hora que no llega nadie a cumplir con ese requisito. Esas 37 embarcaciones saldrán hasta que cumplan, mientras continuarán en el muelle”, resaltó.

En ese mismo sentido, López Contreras precisó que de esas 37 embarcaciones no salieron por alguna falla mecánica o por falta del diesel, situación comercial que ya no les compete y sí es responsabilidad de los propietarios, no de Capitanía de Puerto.

Finalmente, el capitán de puerto dijo que ellos solamente vigilan que las condiciones de las embarcaciones sean las adecuadas de acuerdo a la ley marítima. Mientras no presenten la documentación no saldrán, las que lograron salir por ser cumplidas desde las 16:00 del lunes comenzaron a adentrarse a aguas profundas para estar listos a la hora indicada para comenzar con la pesca del crustáceo.

Finalmente, dijo que en este año el movimiento de las embarcaciones fue muy lenta, ya que en años anteriores la mayoría ya había hecho su trámite; no obstante, ahora hubo mucha apatía por cumplir con la documentación que les permite salir.