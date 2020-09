Sube precio de semilla de maíz y frijol en perjuicio de productores de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta en un 7% aumentó el precio de la semilla del maíz por parte de las diferentes empresas transnacionales y esto sumado al alza que también está teniendo la semilla del frijol, viene a representar un impacto totalmente negativo para la actividad en el norte de Sinaloa, reconoció Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), señaló que evidentemente esta serie de incrementos que se están presentando, repercutirán negativamente en la economía de los productores, pues elevarán los costos de producción y esto sumirá en condiciones aún más difíciles a la actividad, ante la imposibilidad de trasladar estos incrementos a los precios finales de los productos que se producen.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Indicó que evidentemente esta serie de incrementos están impactando negativamente en el ánimo de los productores, ya que sienten que mientras por un lado los precios de las principales granos, no solamente siguen deprimidos sino que no se los pagan a tiempo; por otro lado, no existe ningún control por parte de las autoridades en los precios de los diferentes agroinsumos.

Marte Vega Román, presidente de la AARFS. Foto: EL DEBATE

En el caso del frijol, el dirigente de los agricultores hizo un llamado a los productores a que analicen muy bien la semilla que van a sembrar, pues deberán de tomar muy en cuenta cuál es su calidad y procedencia porque en estos momentos se está presentando una escases tremenda de semilla de buena calidad, y esto abre la posibilidad para que se introduzca grano que no es semilla y que se intente vender como tal en perjuicio de los productores.

Precisó que en el caso del maíz simplemente las empresas tradicionales elevaron el precio, y ante esto poco o nada se puede hacer, porque el productor requiere seguir realizando la actividad con esperanza de que el día de mañana finalmente las cosas cambian y se reconozca su esfuerzo y se le autoricen precios justos para sus cosechas.