¡TRUCHA! Fingen vacunar contra Covid-19 a mujer en Culiacán, Sinaloa (VIDEO)

Culiacán.- No es la primera ocasión que en redes sociales circulan videos donde supuestamente se deja en evidencia que los encargados de aplicar la vacuna contra Covid-19 no inyectan líquido, pero sí es la primera vez que sucede en Culiacán, Sinaloa.

Lo anterior quedó documentado en un video supuestamente captado en el Polideportivo Juan S. Millán, antes llamado 'Parque Revolución', que fue difundido en redes sociales acusando que la jeringa estaba vacía.

En el clip con duración de algunos segundos se ve a una mujer a punto de ser vacunada, y como muchas otras personas decidió grabar el momento para publicarlo en Internet, la polémica llegó cuando la enfermera se acercó a ella.

Te encargo que te recargues por favor y eches el bracito para un lado", se escucha decir a la trabajadora de la salud.

Después, comienza a limpiar la zona con un algodón con alcohol, el procedimiento habitual. Hasta aquí todo bien, pero, cuando acerca la jeringa al brazo y mete la punta en la piel de la fémina se ve con claridad que estaba vacía.

"No inyectó ni un milímetro de líquido", "No inyectó nada", "la jeringa estaba vacía", "pero no se fijan por estar grabando", fueron solo algunos de los comentarios que acompañaron al video viral.

Hasta el momento la Secretaría de Salud de Sinaloa, ni su titular, Efrén Encinas Torres han emitido comunicado alguna sobre la situación.

