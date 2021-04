¿Te gusta el agua de jamaica? INIFAP hace investigación para mejorar 2 variedades de mayor uso en México

México.- La flor de jamaica, que suele ser reconocida por sus propiedades diuréticas porque concentra múltiples vitaminas, minerales y compuestos bioactivos llamados fitoquímicos, con diversas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e antihipertensivas, es investigada en sus diversas variedades por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para que los productores obtengan un mejor rendimiento y competitividad de sus cosechas.

Las variedades de la jamaica más cultivadas en México son la criolla, la china, jerzy y sudán.

Investigadores del organismo actualmente realizan el cruzamiento entre plantas de tipo criolla: Tecoanapa y Sudán, y una selección de cinco a siete ciclos por la vía masal e individual de las de mayor productividad y demanda en el mercado, como las variedades mejoradas Estrella Costeña y Patriota.

En boletín de prensa, el INIFAP detalló que, por sus características, la variedad Estrella Costeña es una excelente opción productiva para el clima trópico seco, ya que presenta floración a partir del 25 de octubre, tiene un promedio de 35 cálices por planta, es de tamaño grande y de color rojo muy oscuro, lo que responde a la demanda de los consumidores.

Además, la flor de jamaica presenta un rendimiento promedio en monocultivo de mil 300 kilogramos por hectárea de cálices deshidratados, y se produce en un sistema orgánico, lo que le da un valor agregado, pues los consumidores llegan a pagar hasta 250 pesos por kilogramo de cálices deshidratados a granel.

La variedad Patriota es tolerante a la enfermedad denominada Pata prieta, causada por los organismos P. parasitica y F. oxysporum. Esta variedad, cuya floración se presenta a partir del 25 de octubre, tiene 27 cálices por planta en promedio, es de color rojo oscuro que se intensifica más en la punta del cáliz, y su rendimiento, en monocultivo, es de mil 100 kilogramos de cálices deshidratados por hectárea.

Ambas variedades contienen fibra, carbohidratos, proteínas, aminoácidos esenciales y no esenciales, fenoles, ácidos fenólicos, y vitamina C (la mayor concentración se presenta en las variedades no pigmentadas). Los cálices de jamaica son un potencial antioxidante por retener radicales libres y regular o disminuir la actividad oxidativa y tienen efectos antiinflamatorios.

El INIFAP pone a disposición de los productores estas nuevas variedades de jamaica que ofrecen una mayor productividad. Así, con paquetes tecnológicos y desarrollo de capacidades, las cosechas favorecerán más a las familias.

La flor o caliz de jamaica es de la planta arbustiva (Hibiscus sabdariffa L.) perteneciente a la familia Malvaceae. Es originaria de Asia y África tropical, y actualmente se conoce más de medio millón de especies en el mundo.

En algunas regiones las flores son rojas y en otras verdes. Actualmente, el séptimo lugar lo ocupa México, seguido de China, quien encabeza su producción, India, Sudán, Uganda, Indonesia y Malasia.

El estado de mayor producción de jamaica en el país es Guerrero (con aproximadamente el 75% de la producción), seguido de Oaxaca, Michoacán, Nayarit y Puebla, principalmente. La flor de jamaica mexicana es cultivada por pequeños productores, su cosecha es en forma manual.

Usos de la jamaica

La flor de jamaica es rica en hierro y calcio. La flor es fuente de fibra, situación que promueve la salud digestiva y cardiovascular, al promover la reducción de colesterol y azúcar en sangre.

Los ácidos polifenólicos y algunos flavonoides, como las antocianinas, son compuestos bioactivos que protegen las células de procesos de oxidación. Particularmente, la jamaica ha demostrado tener efectos antihipertensivos debido a su capacidad de inhibir una enzima clave en procesos cardiovasculares.

Otros estudios muestran propiedades diuréticas, laxantes y antibacterianas.

La forma más común de consumir el sabor de la flor de jamaica es a través de bebidas, como la tradicional agua de sabor y los tés. Sin embargo, ahora se usa en aderezo, mermeladas y ates).