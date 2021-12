Temporada de frío merma la producción de jaiba en el municipio de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Preparándose para un invierno complicado es como se encuentran los pescadores del municipio de Angostura ante el hecho de que a decir de los hombres del mar, la jaiba se esconde por el frío y con ello la producción merma, al no estar sacando producto que les sea rentable. En palabras del pescador Manuel López, el clima frío es un factor para que el crustáceo se esconda en el fondo del mar, por lo cual ellos como pescadores se preparan tanto mental como económicamente en la actividad, por los gastos de gasolina, al ser incosteable la captura de este crustáceo.

Asimismo, argumentó que año con año, dependiendo de cómo ven la producción, es que dejan de adentrarse al mar en busca de producto, buscando con otras alternativas de dónde llevar el sustento. Por su parte, Jesús Sánchez comentó que tras la llegada del invierno la jaiba se esconde, como se mencionaba anteriormente, es que se dedica a otras cosas que le ayuden a sacar ingresos para llevar el sustento a su hogar, ya que debido a que el poco producto no es suficiente, puesto a que con lo que se logra sacar en ocasiones debe pagar la gasolina, por lo que prefiere esperar un poco y darse a la tarea de prepararse para la captura del camarón caqui, producto del cual dijo esperar con ansias y lograr sacar mucho, ante las malas condiciones en las que han estado con la actividad últimamente.

“En estos tiempos por lo pronto me dedico a otra cosa porque, la verdad, no me es costeable estar gastando tanta gasolina, cuando bien sé que la jaiba no va a estar saliendo, la jaiba en su temporada es muy buena, pero si se esconde, para qué andar ahí queriendo pescar, ahorita lo que me queda es prepararme con todo mi material para la captura del camarón caqui, que ese sí esperemos y nos vaya muy bien esta temporada, porque lamentablemente con las capturas del camarón no nos ha estado ayudando mucho a como quisiéramos, y así como yo, sé que hay más pescadores que están en las mismas condiciones. No perdemos la fe de que nos irá bien, la verdad, la captura no ha sido buena, hemos tenido momentos malos pero seguimos con la actividad porque a eso es a lo que nos dedicamos muchos y de la cual mantenemos a las familias”, mencionó el pescador.

Por otro lado, el pescador Pedro Angulo, quien tiene años dedicándose a la pesca, coincidió con los anteriores hombres del mar, destacó que el frío afecta a los pescadores de alguna manera, pues así como la jaiba se esconde, se aproxima el camarón, que los tiene con esperanzas de que tendrán buenos resultados y que les ayudará a salir adelante. Cabe mencionar que la actividad de la pesca este año no ha sido la mejor con la que han contado los hombres del mar, sin embargo, siguen de frente con la actividad.