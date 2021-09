Temporada de lluvias afecta la producción de mango en el sur de Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- Las temporada de lluvias 2021 ha afectado la producción de mango en el sur de Sinaloa generando que el fruto perdiera calidad, no se pudiera comercializar y que en la exportación se embarcaran un millón 500 mil cajas menos, informó Bonifacio Bustamante Hernández.

El gerente general de Robertos Mango´s comentó que este año las lluvias fueron muy erráticas al prevalecer de manera temprana y de manera muy constante, lo que sin duda afectó la producción de mango, principalmente en variedades kent y keitt.

“Las temporada de lluvias 2021 afectó mucho la producción de mango en el municipio, ya que fueron tempranas, abundantes y permanentes lo que afectaron las labores al interior de las huertas y los empaques tuvieron que parar porque no se podía cosechar, lo que retrasó la cosecha”, explicó.

Bustamante Hernández dijo que la temporada de mango 2021 no fue buena, se podría decir que fue regular porque el productor no pudo cosechar el mango kent porque no hubo mercado y el keitt que es la variedad más predominante en Escuinapa se afectó por la mancha de las tormentas tempranas.

“De manera general llevamos un millón y medio de cajas menos que la temporada pasada en materia de exportación, las lluvias no dejaron cosechar a tiempo la variedad de keitt y parte del kent, al ser las lluvias muy abundantes eso entorpeció el flujo de la exportación”, enfatizó.

Mencionó que aunado a la afectación de las lluvias se agregó que la industria local, mexicana no adquirió el producto como años pasados lo que causó mermas en la cosecha.

El exceso de lluvias también ocasionó problemas de plagas en el fruto, principalmente a la variedad keitt que es el más tardío, al generar que la calidad de la fruta se vea afectada.

“Nosotros desde hace una semana terminamos nuestra temporada de mango en la región en el empaque, pero los compañeros siguen trabajando con el 5 o 7 por ciento que resta de la producción de exportación a nivel regional”, especificó Bustamante Hernández.

Comentó que con los problemas que se registraron durante esta temporada de mango la mano de obra se vio mermada porque los volúmenes disminuyeron por lo errática que se comportaron las lluvias.

Leer más: Escuinapa la "Perla Perla Camaronera" podría revivir esta temporada de camarón

Al terminar la temporada de mango alrededor de 5 mil personas de la región quedan sin empleo en empaques y campo. Permanecen a la espera de que en un mes aproximadamente inicié la plantación de los chiles en el valle de Escuinapa.