Temporada de lluvias en Sinaloa inquieta a la JLSVVE por monte en canales de riego

Guamúchil, Sinaloa.- Una ardua labor es la que tiene que realizar la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, en la temporada de lluvias en Sinaloa debido a que los canales de riego se empiezan a enmontar de maleza que debe ser retirada para no tener conflicto.

Carlos Beltrán, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, expuso que ahorita estos lugares se encuentran limpios y en muy buenas condiciones gracias a que se llevaron a cabo los correspondientes trabajos.

“Regularmente cuando concluye la canalización de riego, cuando pasa esta temporada de que no haya conducción, regularmente crece la maleza en los canales y cuando vamos a iniciar de nueva cuenta cuando no se les da el mantenimiento oportuno si tenemos problemas al inicio de un nuevo ciclo y es cuando volvemos a tener problemas en algunos casos cuando el módulo no alcanza a darle el mantenimiento”, resaltó.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, argumentó que hay muy mala costumbre de la ciudadanía el arrojar desecho a los drenes, así como envases de sustancias químicas lo que afecta directamente a la población.

