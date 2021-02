Temporaleros denuncian anomalía en entrega de apoyos

Guasave, Sinaloa.- Temporaleros de ajonjolí y cacahuate, de Sinaloa municipio, denunciaron que en la reciente entrega de apoyos económicos como parte de un programa de gobierno del estado, estuvo marcada por irregularidades, por lo que piden no se hagan las entregas de los beneficios con criterio partidistas.

Román Rubio, presidente del comité estatal de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), recibió la queja, la cual es directa de los ajonjolineros y cacahuateros, por lo que solicitó a la Secretaría de Agricultura del gobierno del estado no entregar con criterios partidistas los apoyos del seguro catastróficos del ajonjolí y cacahuate al no estar el recurso etiquetado para una sola organización.

Inconformidad

El también regidor expresó que se les hizo llegar la denuncia por hombres del campo que quedaron excluidos del programa, el cual usa recursos públicos que deben ser distribuidos de forma transparente, con la mayor equidad, y no como lo ocurrido en Sinaloa municipio, al entregarse en organizaciones PRI partidistas como es el Comité Campesino, donde el viernes se entregaron dichos recursos.

El reclamo fue directo para el gobierno del estado, que dirige Quirino Ordaz Coppel, y Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, secretario de Agricultura y Ganadería.

“Aquí la inconformidad es directamente de los ajonjolineros y cacahuateros que en las distintas comunidades resulta que les dieron a tales y cuales, y esos son priistas, pero el recurso lo ejerció el gobierno del estado y por lo tanto son recursos públicos y no son solo para una organización, entonces la inconformidad de buena parte de las comunidades es debido a eso y además se entregó en el Comité Campesino, y eso es indebido, más en estos momentos,” externó.

Protesta

El líder señaló que el apoyo no llegó a los campesinos que no formaban parte de la CNC o del PRI, y no tuvieron acceso al recurso económico de apoyo. Externaron que dicho apoyo se supone se entregaría para recuperar un poco de la inversión que hicieron la temporada pasada y debido a la falta de lluvia no se tuvo la producción esperada, ni la maduración el grano para la comercialización

