Terribles resultados dejó la temporada de cacahuate 2021 en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Resultados catastróficos fue lo que dejó la temporada de cacahuate este año en la Región del Évora, comentó decepcionado Paciano Mojardín Heráldez, presidente de la Unión Nacional de Productores de Cacahuate, quien señaló que por desgracia los cacahuateros no lograron recuperar lo que invirtieron en la cosecha.

“Ni calidad, ni cantidad hubo”, señaló con preocupación, ya que asegura que por la falta de agua el cacahuate no se desarrolló de manera favorable, de tal manera que la cosecha no cerró con calidad, además que las plantas no dieron una buena cantidad. En cuestión de precio, comentó que se registró un aumento y en la actualidad se vende de 17.50 a 18 pesos, sin embargo, agregó que esto no les beneficia en gran medida, por la poca cosecha, ya no hay cosecha para vender.

Paciano Mojardín aseguró que en la actual temporada por hectárea se obtuvo aproximadamente media tonelada de cacahuate menos, cuando en épocas más favorables se conseguía aproximadamente una tonelada y media. Con este ejemplo indicó que estos resultados les dejan bajas expectativas, tanto, que temen volver a sembrar el año entrante, ya que se pone en juego sus intereses.

Además de la falta de agua, los altos costos de los insumos y fertilizantes golpeó fuertemente a los cacahuateros, informó Paciano Mojardín. Como ejemplo de este problema externó que en años pasados el kilo de fertilizante costaba aproximadamente 7 pesos con 50 centavos y en el año en curso se conseguía a 24 pesos, de tal manera que el precio de los fertilizantes aumentó en un 300 por ciento.

Con gran preocupación agregó que a pesar de que el año pasado la pandemia los afectó grandemente, en 2021 obtuvieron peores resultados, “Este fue un año extraordinariamente malo, peor que el año pasado”, manifestó.