¡Tiembla el sector agrícola! Sería devastador para productores de Sinaloa la escasez de diésel

Sinaloa.- Devastador para el sector agrícola de Sinaloa sería que se mantenga la escasez de diésel que se está presentando actualmente, esto al ser un combustible indispensable para el uso de maquinaria agrícola y la transportación de los alimentos que se cosechan en las tierras, expuso Enrique Rivera Echeverría, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

Aclaró, que si bien el efecto de limitación de diésel que se sufre desde hace algunos días no está afectando en gran medida al sector por mantenerse en una fecha de poco consumo pues las cosechas aún no inician y la preparación de la tierra ya fue realizada, sería catastrófico para los productores no contar con abasto en los próximos dos meses que se estima puedan iniciar las trillas de maíz que es lo que más se produce en la entidad.

"Devastador, porque no es nada más el diésel para los tractores sino que también para los camiones que mueven la cosecha, ahorita en esta momento pues estamos en un punto de bajo consumo de diésel por medio de los tractores, las siembra de maíz ya están en pie no ocupan de mucho consumo pero esto hasta que empiece la cosecha", reiteró.

Recalcó que de no haber diésel la producción agrícola para por completo, sin embargo, el conocimiento que se tiene es que si hay abasto de este combustible pero solamente en pocas gasolineras de Culiacán, lo que a complicado los traslados y con ello aumentado los costos de producción que ya tenía efectos negativos por el aumento en los fertilizantes y semillas.