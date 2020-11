Transportistas piratas de jornaleros acaparan el 70% del terreno en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- La Alianza de Transporte del Personal del Campo de la Región del Évora lucha por desterrar a los transportes piratas porque los están dejando sin empleo y sin ingresos cuando son ellos quienes pagan permisos e impuestos.

Oscar Artemio Ángulo Ángulo, secretario general de la Alianza de Transporte del Personal al Campo en la Región del Évora, aseguró que la situación que prevalece con ellos es que los transportes piratas les están ganando la batalla.

Aseguró que el 70 por ciento lo han acaparado estos transportes piratas y es por eso que ellos están sintiendo que van abajo y con mucho.

“Ahorita por esta situación que estamos atravesando de la pandemia no hemos podido trabajar, algunos trabajadores no salen”, citó.

Afirmó que los camiones piratas se dedican a llevar a los trabajadores sin permiso, sin seguro, no pagan nada, entre otras cosas, es por eso que hizo un llamado a las delegaciones de la región que son Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura para que se organicen y les puedan ayudar.

“Personas que andaban en los camiones se han bajado y se han dedicado a mover a la gente en unidades chicas, las cuales no son aptas para prestar el servicio y no traen ningún documento, no ocupan permiso, no ocupan seguro no ocupan nada y nos están haciendo la competencia, cuándo nosotros somos organizados, tenemos una organización con sus seguros, y con todo en regla y sin embargo estamos perdiendo la batalla”, citó.

Expresó que al delegado de Vialidad y Transporte que más le corresponde es al que está en el municipio de Angostura y que no ha reconocido que ellos tienen la razón pero no ha podido hacer nada para ayudarlos.

“Dice que está con poco personal y que ahorita no hay nadie a su cargo. Queremos hacer una comisión para ir con el delegado de Guamúchil”.

Por su parte Julián Cervantes Sánchez, socio de esta organización aseguró que la gran mayoría de los transportistas están sin poder laborar debido que están pagando un seguro y todo lo que se debe de pagar para poder trabajar legalmente mientras que quien no paga nada se está llevando las ganancias.

Destacó se ve una situación muy desfavorable para la alianza al grado de que pudiera desaparecer porque van por un camino feo debido a que no trabajan y no hay ingresos.

Cervantes Sánchez, dio a conocer que de los 79 socios pudieran estar trabajando alrededor de 20 y la gran mayoría no tienen como cubrir los gastos.

Por último Isaul Bojórquez, quien también es socio de la organización, declaró que con bloquearle la puerta al delegado no van a solucionar nada. “Si nosotros nos uniéramos realmente podemos solucionar este problema”.