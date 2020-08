Trigueros amenazan con tomar la caseta de San Miguel Zapotitlán en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Al no lograr que se les den los apoyos de la cosecha del 2019, trigueros del Valle de El Carrizo advirtieron que este viernes liberarán la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome.

Leonel Machado, vicepresidente de la Asociación de Trigueros de Gustavo Díaz Ordaz comentó que la situación ya es insostenible para los productores pues se han quedado sin recursos para seguir operando.

“Ninguna autoridad ha quedó responder, tenemos mucho tiempo y la gente ya está enfadada, el viernes vamos a ir a tomar la caseta hasta que liberen el pago. Vamos a liberar la caseta porque la gente ya está cansada”.

De igual forma comentó que el gobierno federal no quiere reconocer que les toca a ellos responder escudándose en que no tienen dinero considerando una vergüenza la postura que han tomado hasta el momento.

“Es el apoyo del 2019, los que andamos en este camino somos como 200 productores, Segalmex se lava las manos dice que no tiene nada que ver, nosotros vamos a actuar porque tenemos mucho tiempo luchando”, destacó.

En ese sentido, agregó que tanto Segalmex como Sader se “tiran la bolita” al igual que el propio gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel quien les ha quedado a deber en este tema para buscar solución.

“El presidente cuando vino no nos mencionó, solo se dirigió a los productores de maíz no a los de trigo, el señor gobernador nos está quedando muy mal a nosotros porque no nos ayuda, nosotros estamos muy molestos con el señor gobernador, por eso vamos a accionar el viernes después de las 10:00 horas”.

