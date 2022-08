"Un orgullo haber recibido el Premio Nacional de Sanidad Vegetal": Jorge Valdez

Los Mochis, Sinaloa.- Para el sinaloense Jorge Manuel Valdez Carrasco, haber recibido este martes el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2022, categoría Mérito Fitosanitario, representa el reconocimiento a una vida dedicada al combate de plagas agrícolas desde el laboratorio con el estudio de la entomología y la acarología.

Pero también, para el investigador nacido en Los Mochis, Sinaloa, significa una distinción a su trabajo como formador de los profesionistas que habrán de incidir en el campo mexicano con sus conocimientos.

Desde su laboratorio en el Colegio de Posgraduados, en el municipio de Texcoco, Estado de México, el investigador dice sentirse orgulloso por tener en sus manos el máximo galardón que se otorga en el país a quienes se dedican al combate a las plagas agrícolas, una actividad que vio cuando era niño en Juan José Ríos, donde su papá, el agricultor Manuel Velázquez, tenía una compañía de maquinaria agrícola y se dedicaba, precisamente, al combate de las plagas en el campo con el uso de pesticidas.

¿Cómo y cuándo se integra, maestro, al Colegio de Posgraduados?

Yo estudié la ingeniería en Agronomía en la capital sinaloense, Culiacán, en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque en Juan José Ríos, donde vivíamos, aún no había facultad, como hoy. En 1978, a la edad de 21 años, un maestro que estudiaba en el Colegio de Posgraduados, que entonces era de la Universidad de Chapingo, me invitó a trabajar al colegio y a estudiar. Ahí empezó, hace 45 años, una carrera muy bonita que de investigación aún no termina, que continúa en el laboratorio y en la docencia.

¿Y su encuentro con la entomología, con el estudio de los insectos, cómo se dio, cómo lo descubrió, de niño?

En realidad no recuerdo muy bien, lo que tengo en mi memoria es que una vez, mientras estudiaba en la secundaria IMA, en Mochis, fui a dar a la dirección castigado porque crucé una valla que no debía pisar porque andaba cazando unos insectos que estaban entre unas plantas. No les hacía nada a estos animalitos, solo tenía curiosidad por verlos caminar en mi mano.

Usted jamás se imaginó que con el tiempo serían los protagonistas de su profesión.

Jamás lo pensé. Lo que sí es que me llamaban mucho la atención, igual que a otros niños, supongo, todo lo que se relaciona con los insectos, hongos, plantas, animales, la agricultura en general, pero eso no quiere decir que por ahí tiene que ir la vocación de uno, pero en mi caso sí fue así.

¿Se inclinó desde un inicio por la entomología, la agricultura?

Bueno, para mí era muy atractivo todo lo que eran las ciencias en general, no solamente ciencias biológicas. Todo lo astronómico, la biología, química, todo me llamaba la atención y allá en Juan José Ríos de niño o en Los Mochis, Culiacán, me iba a las librerías y compraba todo lo que tuviera que ver con la ciencia, incluso con la ciencia ficción, que es un gusto que sigue hasta la fecha.

Retomando su función en el Colegio de Posgraduados, ¿cuál considera que ha sido el impacto de su trabajo en la agricultura?

En definitiva, la formación de profesionales. Eso ha sido principalmente lo que está más directamente relacionado con mi función. Aquí tenemos dos vertientes: la formación de recursos humanos, de profesionales, posgraduados, y la investigación científica. Aquí se forman los profesionales que van a trabajar directamente a las ciencias agrícolas.

¿Y sus investigaciones desde el laboratorio, cómo inciden en el campo?

Bueno, el premio fue precisamente por mi participación en la investigación en laboratorio para que luego los profesionales, que su trabajo sí es directamente en el campo, tengan esas bases con las que se toman decisiones de control de plagas, de manejo de especies vegetales, animales, de insectos, de enfermedades.

¿Estaba preparado para recibir este premio?

La verdad, es difícil hablar de uno mismo y agradezco cada palabra que dijeron de mí durante la ceremonia de entrega porque este premio tiene mucho valor para nosotros como investigadores relacionados con la agricultura porque es un reconocimiento externo al colegio, es el Gobierno de México el que lo hace.

¿Su familia, cómo lo tomó?

Mi mamá, Rosario Carrazco, y toda mi familia me vio allá en Juan José Ríos. Me vieron por Youtube y yo estuve feliz y nervioso por recibir esta distinción. Durante estos 45 años que he estado fuera de mi tierra regreso dos veces al año para verlos, para ver a mi mamá. Somos 10 hermanos. Yo vivo acá en Texcoco, Estado de México; tres hermanos en Monterrey, Nuevo León, y el resto en Los Mochis y Juan José Ríos.

Y entre los recuerdos de cómo su familia viene del desaparecido pueblo de El Mahone, que quedó bajo las aguas de la presa Miguel Hidalgo, es como el investigador se despide de EL DEBATE para continuar con su callado pero importante trabajo para el campo mexicano desde su laboratorio en el Colegio de Posgraduados (Colpos), antes de la Universidad de Chapingo, en el municipio de Texcoco.