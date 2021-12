Un panorama poco agradable acecha a los pescadores de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Más de 20 lanchas zarparon está mañana en la presa Eustaquio Buelna en la ciudad de Guamúchil por el levantamiento de veda y que a decir de los pescadores es la cuarta temporada que la catalogan como mala al no estar sacando el producto deseado que les ayude a sobresalir sin contratiempo, pero sobre todo por la falta de tamaño que cada vez es más preocupante.

Candelario González Juárez, quien desde las 06:00 horas de esta mañana ya se encontraba pescando en la presa, dio a conocer que el hecho de la falta de agua fue de lo que contribuyó a que las mojarras no se desarrollarán bien y con ello vislumbrar una mala temporada que desde hace un par de años atrás han venido atravesando. “Tengo como 40 años trabajando aquí, y antes eran unas mojarras grandes, pero se fue bajando mucho”, mencionó. Expuso que el producto que logro sacar durante las horas dentro de la presa fue de alrededor de 40 kilos de mojarra entera misma que cuenta con un tamaño chico.

Pedro López Reyes, presidente de Administración de la cooperativa piscis, argumentó que no se cuenta con buenas expectativas del producto debido a la falta de crecimiento. “Se sembró muy bien este año y no creció, todo el tiempo se recupera entre unos cuatro o cinco meses el pescado y ahora está temporada no y es algo que nos sorprendió porque no avanzo nada. La falta de agua y de profundidad afecto mucho”, resaltó.

