Un programa que busca que la ciudad tenga espacios verdes apropiados

Sinaloa, México.- “Una de las grandes importancias de estos espacios públicos o de estos espacios verdes es que nos brindan grandes servicios ambientales”, explica Jesús Manuel Hernández Reátiga, coordinador del proyecto Espacios Verdes Apropiados (proyecto EVA) del Jardín Botánico de Culiacán, que se encarga de establecer áreas verdes en la ciudad y que habla sobre el tema.

Entre estos beneficios ambientales están el producir el oxígeno, reducir la temperatura, hacer que llueva, sobre todo en ese momento de sequía que estamos pasando; nos dan sombra, no son algunos alimentos como algunos frutos, son muchísimos beneficios y a gran escala pueden reducir la temperatura ambiental de un lugar.

“En Culiacán, el proyecto EVA se inició en el año 2014, ahorita estamos trabajando con lo que son cuatro espacios verdes apropiados este año, pero en total, contando los que ya estamos trabajando, vamos a tener 18”, manifiesta el coordinador.

Importancia

A raíz de esto cada espacio público, cada espacio verde es importantísimo para la comunidad, ya que es un lugar de refugio. Es un lugar donde ellos pueden estar, pueden divertirse y pueden obtener los servicios ambientales que brinda la naturaleza.

“La participación de la comunidad es indispensable, ya que para nosotros es lo mejor del proyecto, sin la comunidad no se puede realizar. Es sumamente bueno que las personas colaboran con ese tipo de acciones, las personas de la misma comunidad son la gasolina para que esto siga adelante”, afirma Jesús Manuel.

Añade el experto que a la ciudad de Culiacán lamentablemente le faltan muchas más áreas verdes, si lo vemos en un mapa por ejemplo, aparecen estas manchas de urbanización o manchas urbanas, y a raíz de este proyecto generan estos parches que son parches verdes. Que en un futuro el propósito del proyecto es generar un corredor biológico que sea un camino hacia especies tanto de flora y fauna que se muevan a diferentes espacios.

Proyecto

Para hacer un proyecto EVA se trabaja con la institución Parques Alegres, ellos tienen ya previstos unos espacios donde las principales características de este proyecto es que estén en una zona con alto índice de marginación, como es la periferia de Culiacán, que tengan áreas verdes no tan intervenidas, sino que nosotros llegamos a un lugar donde no haya mucha vegetación y que es un buen momento para plantar esas especies y que esta mancha de color que podemos llamar de color gris se convierta en una mancha de color verde. Otro de los requisitos es que ya tengan comité vecinal, para nosotros es importantísimo que ya haya personas organizadas para poder llegar, platicarles el proyecto y que convenzan a la comunidad y que apoyen.

“Los vecinos inclusive nos han tocado que hemos llegado con personas organizadas que ya tienen un comité y a raíz del proyecto les va cambiando la visión que tienen hacia la naturaleza, es uno de los objetivos vitales para nosotros, empoderar a las comunidades, que tengan ese espacio, y como primordial es reforzar el tejido social. Lo generamos como lugar a una zona de paz”, destaca Hernández Reátiga. Porque sabemos que las zonas que están en altos índices de marginación suceden cosas ilícitas, son zonas de violencia, foco rojo de inseguridad, y a raíz de este proyecto queremos ayudar a erradicar lo que son estas situaciones.

Colocan árboles regionales, “siempre tenemos en mente esto, ya que otro de los objetivos del proyecto es contribuir a la conservación de la flora regional especies como amapa, venadillo, retamas, entre otras más, son las que se colocan en estos sitios y son especies que no necesitan un mantenimiento tan alto como una especie exótica, solamente necesitan de poco riego, y que ayuden a erradicar algunas plagas”, resalta el experto.

Vecinos

La comunidad del lugar asiste a los talleres, ayuda a plantar las especies, limpian los parques, hacen jornadas de limpieza, hacen jornadas también de mantenimiento de algunos juegos infantiles.

