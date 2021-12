Unidades piratas están acaparando territorio en el municipio de Angostura

Angostura, Sinaloa.- La presencia de unidades piratas en el municipio de Angostura cada vez es más notoria y sin duda alguna son un duro golpe para los transportistas de personal al campo, pero sobre todo un gran dolor de cabeza, al ocasionarles poca labor. Año tras año es una situación que pasa y de la que están cansados y se lucha por desterrarla, pues a decir de Óscar Artemio Angulo Angulo, secretario general de la Alianza de Transporte del Personal al Campo en la Región del Évora, los transportistas piratas les están ganando la batalla.

“La situación no merma, ya cuando los transportistas piratas empiezan no paran, es un problema que no se ha erradicado y cada día va aumentando. Ellos empiezan con la cebolla, de la cual se presta porque son por pedazos chicos y ya después se trasladan a los campos de legumbre grandes con las personas que transportan. Ellos se están haciendo del negocio de nosotros sin ninguna inversión, no cargan unidades aptas para brindar el servicio, así como tampoco pagan aseguranza ni tienen ningún gasto, ni impuestos y por eso es mucho la desventaja. Ellos a la oferta y a la demanda no tienen gasto, el problema sería que un jornalero que ande en una unidad que no esté asegurada, ahí no tiene garantía de nada y el conductor o dueño de la unidad pagaría con cárcel si no tiene bienes. La verdad esta actividad es muy peligrosa, pero no toman en cuenta eso y todos los años es la misma, porque gracias a Dios no ha pasado nada, el día que Dios guarde llegue a pasar algo, ahí sí la pensarán”, mencionó.

Por otro lado, expuso que la actividad de la horticultura para ellos, así como es buena también trae sus complicaciones, debido a que algunos activan la mano de obra de partes afuera con los transportistas piratas, pegándoles considerablemente a ellos, que son quienes tienen todo en regla y cumplen con lo indicado para laborar.

“Terminándose la actividad de la cebolla nosotros tenemos la esperanza de que las unidades piratas se paren porque andan de mañana y tarde y algunos son familia, y de ahí se hacen equipos de varias personas y se los llevan en una camioneta, y esperemos que cuando ellos terminen la cebolla se paren y si realmente son jornaleros se trasladen en un camión a las siguientes labores”, dijo.

Óscar Artemio Angulo Angulo, secretario general de la Alianza de Transporte del Personal al Campo en la región del Évora, argumentó que para erradicar esta situación que los trae en jaque es importante que se haga algo al respecto, porque de seguir bajo esta problemática los dejarán en cero, pegándoles considerablemente.