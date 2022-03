Urge establecer precios de coberturas de maíz en Sinaloa

Sinaloa, México.- Un gran porcentaje de la producción de maíz en Sinaloa todavía no se encuentra dentro del esquema de coberturas, por lo que se verían severamente afectados con el impacto que en los precios internacionales provoque el informe de programa de siembra que debe brindar el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El productor agrícola del norte de Sinaloa Gilberto Irazoqui Galaviz consideró que las poco más de 5 millones de toneladas de maíz que se establecieron para el ciclo otoño-invierno 2021-2022 deben registrarse en este esquema, de lo contrario, dijo, recibirán muy poco pago por su cosecha pese a la expectativa que todavía se tiene para la comercialización de este grano.

“La preocupación es porque al día de hoy los precios andan bien, con las bases y precio internacional anda rondando en los 7 mil pesos, donde los que ya compraron coberturas, mínimamente ya tienen garantizado un precio de 6 mil 400 o 6 mil 450 por tonelada que ya garantiza recuperar los costos de inversión de ese año que fueron muy altos, pero también preocupa que hay mucha superficie o mucha producción que no está dentro de las coberturas y si al sacar el USDA ese informe, puede que se pegue una buena bajada el maíz y vaya a repercutir en todos esos productores que no están todavía dentro del esquema de las coberturas. Va a ser un golpe duro para todos ellos”, explicó.

Leer más: Mujeres sinaloenses, impulsando la pesca sostenible y el empoderamiento

El hecho de que la producción quede dentro de este esquema, agregó, depende de que las bodegas acopiadoras permitan este contrato y que los productores presionen para que se defina este esquema lo antes posible,

Irazoqui Galaviz añadió que la comercialización del grano sigue sin definirse en su totalidad, porque existen muchas bodegas y productores que son apáticos a contratar el seguro de garantía, por lo que exhortó a los agricultores a hacer presión a los acopiadores para lograr el programa de cobertura y se logre quedar dentro del esquema de agricultura por contrato.

Ley en materia agrícola

En este sentido, la diputada local Deisy Yudith Ayala Valenzuela resaltó que, en gran parte, la Ley de Acopio de Granos y Semillas para el Estado de Sinaloa, presentada como iniciativa el pasado 26 de enero de este año, pretende beneficiar a los productores, principalmente en el tema de la comercialización.

Esta iniciativa, dijo, consta de 66 artículos, cuyo contenido es de observancia en todo el estado en materia agrícola y comercial, y tiene por objeto establecer las bases generales del proceso de transporte, de acopio, de comercialización y distribución de granos y semillas.

También protege a los sujetos involucrados en esta cadena, agregó, brinda certeza jurídica y establece derechos y obligaciones a los participantes, reconoce la personalidad jurídica del productor, del transportista y del acopiador o comprador.

Algo que llama poderosamente la atención en esta iniciativa es la conformación de un Consejo Consultivo, el cual tendrá la facultad conjuntamente con la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se realice verificación y certificación completa de básculas, las cuales serán periódicas y obligatorias al inicio y al final de la cosecha, entre otros detalles que protejan la justa comercialización de granos.

En relación a esta iniciativa de ley presentada en el Congreso de Sinaloa, el productor Gilberto Irazoqui Galaviz coincidió con la diputada local en que se deben establecer bases jurídicas para garantizar la justa comercialización de la producción agrícola en la entidad.

Leer más: Productores en la región del Évora, Sinaloa, en crisis por caída del precio del frijol

Dijo que al momento en que los productores acuden a comercializar el grano, pasa por una báscula y un proceso de medición que genera un documento que, hasta el día de hoy, no tiene ninguna validez jurídica, pero de quedar esa ley, podrá ser sancionado jurídica y penalmente cualquier comprador de granos en el incumplimiento de las condiciones de acopio.

“Ojalá se haga y se realice, porque es algo que siempre se ha dicho, pero no aterriza nada de eso, ojalá aterrice y tenga un castigo alguien que ‘fraudee’ a un productor, porque hacerlo arriesgan su patrimonio y su salud, su trabajo físico y mental para lograr una cosecha que es de lo que viven los productores como para que un vival reciba y no pague. No pido, como el Bronco, que le mochen las manos, pero sí un castigo justo a quien cometa fraude contra los productores”.