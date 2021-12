Urge un estudio a fondo en la presa Eustaquio Buelna de Guamúchil por especialistas

Guamúchil, Sinaloa.- Es la cuarta temporada mala para pescar en la presa Eustaquio Buelna de Guamúchil, en Salvador Alvarado, comentan los pescadores y dirigentes consultados, por lo que parte de las soluciones que se buscan para mejorar la actividad implica saber en qué condiciones está actualmente, pero a decir de los pescadores, hace tiempo que no se le realizan estudios.

Uno de los presidentes de cooperativa de la presa Eustaquio Buelna de Guamúchil, Pedro López Reyes, externó su preocupación por las malas condiciones en que se encuentra la presa, y manifestó su interés de que se realice un estudio a profundidad por especialistas de las dependencias competentes del Gobierno del Estado o de la Federación, como la Secretaría de Pesca de Sinaloa o la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca en Sinaloa.

Expuso que urge que realicen una visita a la presa para que apliquen un estudio a profundidad, pero los especialistas están muy ausentes, dijo el presidente de Administración de la cooperativa Piscis, Pedro López Reyes, porque hace tiempo que no se les ve. “Urge que lo hagan a como está cambiando el tiempo. La petición la podríamos enviar los representantes a la Secretaría de Pesca y enviar a la Conapesca, hay muchas maneras”.

Para empezar, la presa no tiene agua ni profundidad. Es una de las presas del estado de Sinaloa con más baja capacidad de almacenamiento. Otro de los problemas es que no se genera alimento, porque todos los años es agua nueva y la mojarra es vegetariana, explicó López Reyes. Los especialistas adscritos al sector pesquero, Gobierno del Estado, no han tenido acercamiento con los pescadores y sus necesidades, ha sido escaso.