Usuarios de la Región del Évora que tengan deudas no tendrán su liquidación

Angostura, Sinaloa.- Sobre aviso no hay engaño, dice un conocido dicho, pues a todo usuario que adeude al Módulo de Riego V-II del municipio de Angostura no se les entregará su liquidación, advirtió el presidente, Óscar Inzunza Inzunza.

“Ahorita lo que es en esta administración son mínimos los adeudos que hay, solo en aquellas personas que todavía no les han pagado sus cosechas no han venido a pagar su adeudo, pero en este nuevo ciclo al momento de que vengan por su liquidación no se les va a entregar con el adeudo que tienen”, dejó en claro el presidente del organismo.

Reiteró que el productor, para poder tener derecho a su liquidación correspondiente y llevar a cabo los trámites necesarios, tendrá que estar al corriente con sus pagos, es por ello que mencionó que es muy importante que tomen en cuenta los productores que deben cubrirlo, de lo contrario pueda que atraviesen por complicaciones por no llevar en tiempo y forma lo solicitado de los pagos.

Añadió que paso a paso es como han ido cubriendo lo adeudado ante el organismo, donde se ha recuperado en 40 por ciento.

“De lo anterior cuando entramos a esta administración que eran casi 10 millones de pesos ahorita hay alrededor de 6 millones de pesos que todavía se deben y desgraciadamente de esos deudores muchos eran productores que no eran usuarios. A esos productores que quedaron debiendo lo que está haciendo el módulo es subirlos a buró de crédito a todo el productor que no es usuario, y el que sí es usuario no tiene para dónde moverse. Al momento que venga por su liquidación tiene que pagar su adeudo o si el adeudo es de cantidad grande que sean de 80 o 100 mil pesos hacia arriba se convenia con ellos a poder pagarlos”, dijo.

Ante lo anterior reiteró que se le debe dar la oportunidad al agricultor a que se regularice y salga de sus problemas y así los módulos de igual manera se recuperen.