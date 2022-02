Ven productores de frijol insuficiente el apoyo en almacenamiento en Sinaloa

Sinaloa.- El apoyo que está ofreciendo el gobierno del estado con bodegas gratuitas para almacenar frijol durante dos meses es insuficiente para solucionar el problema de coyotaje que está afectando el precio de la tonelada de grano en Sinaloa, destacó Gabriel Soto, presidente del Sistema Producto de Frijol en la entidad.

Expuso que a pesar de que se esté ofreciendo guardar el producto sin costo para el productor, serán pocos quienes busquen acceder a la alternativa, esto pues son los altos intereses en los créditos lo que está ahogando en deudas a los hombres del campo.

El líder del sistema producto de frijol aclaró, que más que almacenamiento gratuito, que se puede realizar en los domicilios en los transportes, lo que requieren los productores es apoyo en el pago de los altos intereses crediticios que se tienen que cubrir, esto para que se pueda aguantar más tiempo sin vender hasta que se regularicen los precios.

"A final de cuentas eso no viene a beneficiar, no dice uno me voy a apoyar en eso porque realmente la gente lo puede guardar un mes o dos en los camiones, no se ocupa, y la gente va soltar por los créditos y los avíos, los intereses, ahí es donde el gobierno debería de decir vamos a hacer algo para que se detenga", recalcó el productor de frijol.

Además destacó que en el caso de la zona norte de la entidad se mantiene el kilogramo de frijol entre los 19 y 20 pesos, sin mejoría en los precios, esto a pesar de que las tillas están arrojando bajos rendimientos.

En cuanto al avance en la cosecha de frijol, especificó que se está a poco de llegar al 50 por ciento del total de hectareaje sembrado con el grano, por lo que se estima que en las próximas semanas puedan mejorar los precios en el mercado al certificarse que fueron bajos rendimientos de las tierras.