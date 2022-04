Vence el plazo para compra de coberturas agrícolas en Sinaloa

"Yo digo que si hay que preocuparse porque si 100 mil toneladas de frijol hemos estado sufriendo para el desplazamiento, para la comercialización, estar pensando en guardar el maíz, eso no convence a nadie", dijo.

Agregó que hasta el momento no se ha logrado concretar una reunión con autoridades estatales para plantearles el problema en el tema de comercialización y conocer cuales son los avances que se tienen, lo cual no ha sido posible, quienes además han manifestado tranquilidad en cuanto al tema de comercialización por la capacidad de almacenamiento con la que cuenta el estado.

Sinaloa.- Ante la caída en el precio de los granos que se ha dado en las últimas semanas y por la volatilidad de los mercados de granos, sería un error no realizar compra de coberturas para irse por la libre , advirtió Agustín Espinoza Lagunas, presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP) en Sinaloa .

