Vender el garbanzo en seco deja mejores resultados en el municipio de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Hasta la última semana del mes en curso, según la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, en la zona hay cerca de 12 mil 600 hectáreas de garbanzo. De esta cifra, aseguró que lo común es que se realicen ventas en verde, ya que el garbanzo en seco es lo más conveniente para los agricultores de Angostura.

Carlos Beltrán Astorga, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, comentó que lo oportuno o lo que comúnmente se hace es realizar las ventas de garbanzo cuando ya está seco, ya que de esta manera se obtienen mejores resultados económicos.

Agregó que algunos agricultores ya han iniciado la venta de garbanzo en verde, no obstante, aseguró que son minoría, puesto que solo quien realizó las siembras en temporada ya puede realizar cortes. Aclaró que hasta el momento el grano no se encuentra en condiciones para su venta y consumo. “Se considera que el garbanzo todavía no ha llegado a su punto, todavía no está granado”, comentó.

También comentó que en verde el garbanzo se llega a vender de 500 a 700 pesos por cubeta, o por bolsa, por lo que el precio puede variar según el productor. Señaló que por lo regular los que venden el garbanzo en verde son los temporaleros, no obstante, comentó que desgraciadamente en ocasiones algunas personas que venden el garbanzo aún verde lo obtienen de manera ilegal, es decir, de parcelas o siembras que no les pertenecen.

Por otro lado, comentó que la actual temporada de garbanzo deja en los agricultores mejores expectativas, ya que hay cierto desabasto, lo que puede dar paso a que se registren buenas ventas y a precios que favorezcan a los garbanceros.

Agregó que se ha especulado que se pueda llegar a comercializar el garbanzo a 24 mil pesos la tonelada. Aclaró que hasta el momento esto no es oficial, sin embargo, asegura que es realmente motivador para los agricultores. En este punto señaló que para que se recupere la inversión hecha en la siembra el precio de venta por tonelada debe superar los 20 mil pesos. Por este motivo comentó que lo ideal es que se realicen las ventas cuando el grano ya está completamente seco.